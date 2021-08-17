https://ria.ru/20210817/volga-1746130792.html

На Волге нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей

На Волге нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей - РИА Новости, 17.08.2021

На Волге нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей

Спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:38

2021-08-17T18:38

2021-08-17T18:42

происшествия

волга

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее ведомство сообщало, что вечером 14 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул, четверо мужчин пропали без вести. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта."В ходе поисковой операции спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге 14 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что судно с погибшими нашли примерно в двух километрах от места происшествия ниже по течению в 500 метрах от первого причала речного вокзала Самары. Двое мужчин находились внутри утонувшего катера, третий мужчина был рядом с бортом. Спасательные отряды продолжают поиски четвертого мужчины.

https://ria.ru/20210816/semya-1745995845.html

https://ria.ru/20210814/bolotokhod-1745766325.html

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волга, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия