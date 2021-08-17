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На Волге нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей
На Волге нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей - РИА Новости, 17.08.2021
На Волге нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей
Спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:38
2021-08-17T18:42
происшествия
волга
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее ведомство сообщало, что вечером 14 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул, четверо мужчин пропали без вести. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта."В ходе поисковой операции спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге 14 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что судно с погибшими нашли примерно в двух километрах от места происшествия ниже по течению в 500 метрах от первого причала речного вокзала Самары. Двое мужчин находились внутри утонувшего катера, третий мужчина был рядом с бортом. Спасательные отряды продолжают поиски четвертого мужчины.
https://ria.ru/20210816/semya-1745995845.html
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происшествия, волга, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:38 17.08.2021 (обновлено: 18:42 17.08.2021)
 
На Волге нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей

На Волге в Самарской области спасатели нашли тела трех мужчин после столкновения катера с баржей

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Волгу
Вид с борта вертолета на реку Волгу - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 14 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул, четверо мужчин пропали без вести. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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"В ходе поисковой операции спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге 14 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что судно с погибшими нашли примерно в двух километрах от места происшествия ниже по течению в 500 метрах от первого причала речного вокзала Самары. Двое мужчин находились внутри утонувшего катера, третий мужчина был рядом с бортом. Спасательные отряды продолжают поиски четвертого мужчины.
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ПроисшествияВолгаСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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