https://ria.ru/20210710/lodka-1740749583.html

В Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера

В Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера - РИА Новости, 10.07.2021

В Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера

Девять человек госпитализированы после того, как катер врезался в бетонную набережную в Петербурге, уточняет городское ГУМЧС. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T18:13

2021-07-10T18:13

2021-07-10T21:29

россия

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Девять человек госпитализированы после того, как катер врезался в бетонную набережную в Петербурге, уточняет городское ГУМЧС.Ранее сообщалось, что три человека оказались в воде после того, как лодка с восемью пассажирами, включая детей, врезалась в ограждение Дудергофского канала в Петербурге. Их осматривали медики."Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы были извлечены, переданы в 03. По результатам осмотра все госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что катер не затонул.

https://ria.ru/20210613/kater-1736849454.html

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2021

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россия, санкт-петербург, происшествия