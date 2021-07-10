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В Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера
В Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера - РИА Новости, 10.07.2021
В Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера
Девять человек госпитализированы после того, как катер врезался в бетонную набережную в Петербурге, уточняет городское ГУМЧС. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T18:13
2021-07-10T18:13
2021-07-10T21:29
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Девять человек госпитализированы после того, как катер врезался в бетонную набережную в Петербурге, уточняет городское ГУМЧС.Ранее сообщалось, что три человека оказались в воде после того, как лодка с восемью пассажирами, включая детей, врезалась в ограждение Дудергофского канала в Петербурге. Их осматривали медики."Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы были извлечены, переданы в 03. По результатам осмотра все госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что катер не затонул.
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россия, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера
18:13 10.07.2021 (обновлено: 21:29 10.07.2021)
В Санкт-Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости.
Девять человек госпитализированы после того, как катер врезался в бетонную набережную в Петербурге
, уточняет городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что три человека оказались в воде после того, как лодка с восемью пассажирами, включая детей, врезалась в ограждение Дудергофского канала в Петербурге. Их осматривали медики.
"Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы были извлечены, переданы в 03. По результатам осмотра все госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что катер не затонул.