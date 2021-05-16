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В Саратовской области столкнулись два катера, есть погибшие
В Саратовской области столкнулись два катера, есть погибшие
Два катера столкнулись в воскресенье на реке в Саратовской области, два человека погибли, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T14:08
2021-05-16T20:16
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
энгельсский район
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости. Два катера столкнулись в воскресенье на реке в Саратовской области, два человека погибли, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Сообщение о столкновении двух катеров на реке Каюковке в Энгельсском районе поступило в МЧС в 13:18 (12:18 мск).Она отметила, что на месте находятся экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция, обстоятельства происшествия выясняются.Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при столкновении двух маломерных судов на реке Каюковке в Саратовской области, позже сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Следствием установлено, что на реке Каюковке столкнулись маломерное судно "Прогресс-4" и катер, в результате чего погибли судоводитель и его пассажир. Марковская добавила, что следователи в настоящее время осматривают суда и устанавливают обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), энгельсский район, саратовская область, происшествия

В Саратовской области столкнулись два катера, есть погибшие

14:08 16.05.2021 (обновлено: 20:16 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости. Два катера столкнулись в воскресенье на реке в Саратовской области, два человека погибли, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Сообщение о столкновении двух катеров на реке Каюковке в Энгельсском районе поступило в МЧС в 13:18 (12:18 мск).

"По предварительным данным, столкнулись два катера: один — "Прогресс", второй устанавливается. В одном катере были мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, (они. — Прим. ред.) не пострадали, находятся на берегу", — сказала Куличенкова.

Она отметила, что на месте находятся экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция, обстоятельства происшествия выясняются.
Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при столкновении двух маломерных судов на реке Каюковке в Саратовской области, позже сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта")", — сказала Марковская.

Следствием установлено, что на реке Каюковке столкнулись маломерное судно "Прогресс-4" и катер, в результате чего погибли судоводитель и его пассажир. Марковская добавила, что следователи в настоящее время осматривают суда и устанавливают обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
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