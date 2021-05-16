https://ria.ru/20210516/katery-1732519389.html

В Саратовской области столкнулись два катера, есть погибшие

В Саратовской области столкнулись два катера, есть погибшие

Два катера столкнулись в воскресенье на реке в Саратовской области, два человека погибли, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T14:08

2021-05-16T14:08

2021-05-16T20:16

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

энгельсский район

саратовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости. Два катера столкнулись в воскресенье на реке в Саратовской области, два человека погибли, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Сообщение о столкновении двух катеров на реке Каюковке в Энгельсском районе поступило в МЧС в 13:18 (12:18 мск).Она отметила, что на месте находятся экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция, обстоятельства происшествия выясняются.Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при столкновении двух маломерных судов на реке Каюковке в Саратовской области, позже сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Следствием установлено, что на реке Каюковке столкнулись маломерное судно "Прогресс-4" и катер, в результате чего погибли судоводитель и его пассажир. Марковская добавила, что следователи в настоящее время осматривают суда и устанавливают обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

https://ria.ru/20210510/barzha-1731643507.html

россия

энгельсский район

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), энгельсский район, саратовская область, происшествия