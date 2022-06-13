https://ria.ru/20220613/stolknovenie-1794980768.html

При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека

При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2022

При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:02

2022-06-13T08:02

2022-06-13T11:17

происшествия

чувашская республика (чувашия)

россия

волга

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1794987245_0:263:960:803_1920x0_80_0_0_8ea602fcd9407c9b0cbbc8233bd562e6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении.Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с транспортным происшествием на реке Волга в Чувашии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.Как уточняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, катер столкнулся с баржей, груженой гипсом. "Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи", — подчеркивается в сообщении.Центральным межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

чувашская республика (чувашия)

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чувашская республика (чувашия), россия, волга, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород