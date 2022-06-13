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При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2022
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При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека
При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2022
При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:02
2022-06-13T11:17
происшествия
чувашская республика (чувашия)
россия
волга
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении.Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с транспортным происшествием на реке Волга в Чувашии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.Как уточняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, катер столкнулся с баржей, груженой гипсом. "Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи", — подчеркивается в сообщении.Центральным межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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чувашская республика (чувашия)
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происшествия, чувашская республика (чувашия), россия, волга, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
08:02 13.06.2022 (обновлено: 11:17 13.06.2022)
 
При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека

При столкновении катера с баржей на Волге в Чувашии погибли четыре человека

© Приволжская транспортная прокуратура12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803"
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера Волжанка Voyager 67 с теплоходом Коломенский 803
© Приволжская транспортная прокуратура
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении.
Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с транспортным происшествием на реке Волга в Чувашии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.
Как уточняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, катер столкнулся с баржей, груженой гипсом. "Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи", — подчеркивается в сообщении.
Центральным межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера Волжанка Voyager 67 с теплоходом Коломенский 803
11:00
ЧП на речном транспорте в России в 2018 — 2022 годах
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)РоссияВолгаСледственный комитет России (СК РФ)Нижний Новгород
 
 
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