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При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека
При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2022
При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:02
2022-06-13T08:02
2022-06-13T11:17
происшествия
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волга
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нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении.Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с транспортным происшествием на реке Волга в Чувашии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.Как уточняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, катер столкнулся с баржей, груженой гипсом. "Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи", — подчеркивается в сообщении.Центральным межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, чувашская республика (чувашия), россия, волга, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
08:02 13.06.2022 (обновлено: 11:17 13.06.2022)
При столкновении катера с баржей в Чувашии погибли четыре человека
При столкновении катера с баржей на Волге в Чувашии погибли четыре человека
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении.
Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с транспортным происшествием на реке Волга в Чувашии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.
Как уточняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
, катер столкнулся с баржей, груженой гипсом. "Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи", — подчеркивается в сообщении.
Центральным межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.