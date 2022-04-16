https://ria.ru/20220416/proisshestvie-1783852662.html

В Волгоградской области перевернулся катер с ребенком

В Волгоградской области перевернулся катер с ребенком - РИА Новости, 16.04.2022

В Волгоградской области перевернулся катер с ребенком

Катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели продолжают поиски ребенка, сообщили РИА... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:19

2022-04-16T08:19

2022-04-16T08:22

происшествия

камышин

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ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели продолжают поиски ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации собеседника агентства, накануне вечером прогулочный катер перевернулся в районе набережной города Камышин, на нем находилось шесть человек."Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут", - сообщил агентству источник в экстренных службах.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшие были доставлены в больницу, мужчины отказались от госпитализации. На лечении, по данным ведомства, остались две женщины 1982 и 1997 года рождения.Южная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП, сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20220401/rebenok-1781401149.html

камышин

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, камышин