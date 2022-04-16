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В Волгоградской области перевернулся катер с ребенком
В Волгоградской области перевернулся катер с ребенком - РИА Новости, 16.04.2022
В Волгоградской области перевернулся катер с ребенком
Катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели продолжают поиски ребенка, сообщили РИА... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:19
2022-04-16T08:19
2022-04-16T08:22
происшествия
камышин
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ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели продолжают поиски ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации собеседника агентства, накануне вечером прогулочный катер перевернулся в районе набережной города Камышин, на нем находилось шесть человек."Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут", - сообщил агентству источник в экстренных службах.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшие были доставлены в больницу, мужчины отказались от госпитализации. На лечении, по данным ведомства, остались две женщины 1982 и 1997 года рождения.Южная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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камышин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, камышин
08:19 16.04.2022 (обновлено: 08:22 16.04.2022)
В Волгоградской области перевернулся катер с ребенком
Спасатели ищут ребенка с перевернувшегося катера в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели продолжают поиски ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации собеседника агентства, накануне вечером прогулочный катер перевернулся в районе набережной города Камышин
, на нем находилось шесть человек.
"Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут", - сообщил агентству источник в экстренных службах.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшие были доставлены в больницу, мужчины отказались от госпитализации. На лечении, по данным ведомства, остались две женщины 1982 и 1997 года рождения.
Южная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП, сообщили РИА Новости в ведомстве.