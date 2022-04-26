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Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России

Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России - РИА Новости, 26.04.2022

Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России

в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области в результате нападения взрослого мужчины на детский сад "Рябинка" были застрелены нянечка и двое детей 2016 и... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:40

2022-04-26T14:40

2022-04-26T14:41

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26 апреля 2022 года в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области в результате нападения взрослого мужчины на детский сад "Рябинка" были застрелены нянечка и двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна женщина была ранена. Нападавший покончил жизнь самоубийством. 11 мая 2021 года в Казани (Татарстан) 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".В настоящее время Галявиев находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы. 31 октября 2019 года в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) находившийся в состоянии опьянения мужчина поднялся на второй этаж здания, вошел в группу и зарезал шестилетнего ребенка. Подозреваемого задержали на месте, против него было заведено уголовное дело об убийстве. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, в момент преступления им руководили "голоса". После трагедии со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детским садом "Сказка" Галина Овчинникова. 24 марта 2020 года суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности совершившего убийство Дениса Поздеева и направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 16 июля 2020 года охранника, впустившего убийцу, приговорили к 2,5 годам колонии. Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток был арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек. В августе 2020 года Вольский районный суд Саратовской области подростка приговорил к семи годам воспитательной колонии. 18 апреля 2018 года в общеобразовательной школе №1 города Стерлитамак в Башкирии 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где шел урок у 9 класса, и ранил ученицу и преподавателя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Затем подросток нанес себе ножевое ранение. Одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна. Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали, а затем госпитализировали. В результате ЧП пострадали четыре человека – трое учеников и преподаватель. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Эксперты установили, что у подростка в период подготовки и совершения нападения развилось временное психическое расстройство, он не осознавал опасность своих действий. Судом было принято решение о применении к подозреваемому подростку принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. В сентябре 2021 года подросток был выписан из стационара.19 января 2018 года произошло нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ. По данным Следственного комитета, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.В декабре Следственный комитет РФ сообщил, что напавшего на школу в Бурятии ученика направят на принудительное лечение. 15 января 2018 года в пермской школе №127 произошла поножовщина, в которой пострадали 10 человек, среди них – четвероклассники и учительница. Нападение организовали двое подростков – бывший ученик школы и действующий ученик 10 класса. Они получили соответственно 9 лет 8 месяцев лишения свободы и 7 лет колонии, в том числе принудительные меры медицинского характера. К двум годам ограничения свободы также была приговорена сотрудница ЧОП, дежурившая в пермской школе в день нападения. 5 сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы. В феврале 2019 года нападавший был приговорен к семи годам трем месяцам воспитательной колонии.3 февраля 2014 года старшеклассник пришел в свою школу №263, расположенную на северо-востоке Москвы в Отрадном, с двумя винтовками. Мальчик захватил в качестве заложников учеников 10 "а" класса. Ученик застрелил учителя географии и одного из сотрудников полиции, которые приехали на вызов. Второго стража порядка мальчик ранил. Детей из класса удалось освободить, преступник был нейтрализован. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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