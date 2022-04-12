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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году - РИА Новости, 12.04.2022

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году

в нью-йоркском метро произошла стрельба. По информации полиции, инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы. По меньшей мере 16 человек... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:17

2022-04-12T20:17

2022-04-12T20:17

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12 апреля в нью-йоркском метро произошла стрельба. По информации полиции, инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро. 10 апреля в городе Сидар-Рейпидс (штат Айова) произошла стрельба в ночном клубе Taboo. По данным полиции, два человека погибли, около 10 получили ранения. 3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагают, что несколько стрелков открыли огонь после крупной драки.19 марта в городе Думас (штат Арканзас) произошла стрельба на авиашоу. Пострадали более 20 человек, один погиб. Среди пострадавших несколько детей. 28 февраля в Сакраменто мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви. По данным полиции, четвертая жертва наблюдала за назначенным судом свиданием между мужчиной и его детьми. 9 февраля инцидент со стрельбой произошел на территории одной из школ в городе Баффало (штат Нью-Йорк). По данным полиции, стрелок открыл огонь на парковке возле учебного заведения. Два человека пострадали, включая одного учащегося и охранника школы. Вечером 4 февраля в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, четверо пострадали. Как отмечалось в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения. 1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния были застрелены двое полицейских. По данным СМИ, погибшие были близкими друзьями. Стрелок был задержан. 1 февраля в городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка. Преступник скрылся с места преступления. 27 января неподалеку от делового центра Хьюстона в штате Техас произошла стрельба. Трое сотрудников полиции получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления и забаррикадировался в здании, после чего произвел еще несколько выстрелов в правоохранителей. Позднее он был задержан. 19 января в городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус, в результате чего погиб 15-летний ученик. Отмечается, что во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. По данным полиции, молодой человек был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии, где он скончался. 14 января в городе Юджин (штат Орегон) стрельба произошла в концертном зале WOW Hall. Пострадали шесть человек. 1 января во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт штата Миссисипи в результате стрельбы три человека погибли, еще четверо пострадали. Согласно правоохранителям, в ходе вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой. По данным полиции, было произведено более 50 выстрелов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, в мире, баффало, сакраменто, калифорния, сша