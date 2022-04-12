В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. В нью-йоркском метро произошла стрельба, есть пострадавшие, передают американские СМИ. Пожарная служба сообщает о найденных на станции несработавших взрывных устройствах.По информации полиции, инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.Изначально СМИ писали о пяти пострадавших. Позже телеканал CNN уточнил, что их 13, у пятерых — огнестрельные ранения. По последним данным, всего пострадали 16 человек, 10 из них получили огнестрельные ранения, пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии.Издания также утверждают, что нападавший применил дымовую шашку.В городской полиции эти сведения не подтвердили."Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", — сказала шеф Кишант Сюэл.Она также опровергла сообщения о том, что произошедшее расследуется как террористический акт.По словам Сюэл, подозреваемый — темнокожий мужчина — все еще в розыске. Шеф добавила, что человека в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом начала стрелять в пассажиров, преследуя их.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт
Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. В нью-йоркском метро произошла стрельба, есть пострадавшие, передают американские СМИ. Пожарная служба сообщает о найденных на станции несработавших взрывных устройствах.
По информации полиции, инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.
Изначально СМИ писали о пяти пострадавших. Позже телеканал CNN уточнил, что их 13, у пятерых — огнестрельные ранения. По последним данным, всего пострадали 16 человек, 10 из них получили огнестрельные ранения, пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии.
Издания также утверждают, что нападавший применил дымовую шашку.
"Нам поступил вызов по поводу задымления на станции метро <...> По прибытии подразделения обнаружили на месте множество пострадавших и несколько несдетонировавших устройств", — рассказал РИА Новости представитель городской пожарной службы.
В городской полиции эти сведения не подтвердили.
"Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", — сказала шеф Кишант Сюэл.
Она также опровергла сообщения о том, что произошедшее расследуется как террористический акт.
По словам Сюэл, подозреваемый — темнокожий мужчина — все еще в розыске. Шеф добавила, что человека в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом начала стрелять в пассажиров, преследуя их.
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