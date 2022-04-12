https://ria.ru/20220412/metro-1783158039.html

В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие

В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.04.2022

В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие

В нью-йоркском метро произошла стрельба, есть пострадавшие, передают американские СМИ. Пожарная служба сообщает о найденных на станции несработавших взрывных... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:50

2022-04-12T16:50

2022-04-12T20:32

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. В нью-йоркском метро произошла стрельба, есть пострадавшие, передают американские СМИ. Пожарная служба сообщает о найденных на станции несработавших взрывных устройствах.По информации полиции, инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.Изначально СМИ писали о пяти пострадавших. Позже телеканал CNN уточнил, что их 13, у пятерых — огнестрельные ранения. По последним данным, всего пострадали 16 человек, 10 из них получили огнестрельные ранения, пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии.Издания также утверждают, что нападавший применил дымовую шашку.В городской полиции эти сведения не подтвердили."Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", — сказала шеф Кишант Сюэл.Она также опровергла сообщения о том, что произошедшее расследуется как террористический акт.По словам Сюэл, подозреваемый — темнокожий мужчина — все еще в розыске. Шеф добавила, что человека в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом начала стрелять в пассажиров, преследуя их.

https://ria.ru/20220410/strelba-1782807815.html

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Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт 2022-04-12T16:50 true PT1M00S

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в мире, сша, нью-йорк