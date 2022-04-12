"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке
Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.
Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.
Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.
Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.
По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.
По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.
Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.
Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.
Жизни людей сейчас ничто не угрожает.
Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.
Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.
Стрелявший с места происшествия скрылся, его ищут.
Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.
Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.