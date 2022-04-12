https://ria.ru/20220412/strelba-1783198696.html

"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке

"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.04.2022

"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке

В нью-йоркской подземке неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:30

2022-04-12T20:30

2022-04-12T20:30

фото

нью-йорк

метро

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В нью-йоркской подземке неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

нью-йорк

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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