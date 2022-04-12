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"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.04.2022
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"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке
"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке - РИА Новости, 12.04.2022
"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке
В нью-йоркской подземке неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2022
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фото
нью-йорк
метро
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В нью-йоркской подземке неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, нью-йорк, метро
20:30 12.04.2022
 

"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке

Читать ria.ru в
В нью-йоркской подземке неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt

Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.

Полиция и сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
1 из 8

Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
© AP Photo / John Minchillo

Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.

Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
2 из 8

Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.

© AP Photo / John Minchillo
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt

По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.

Прохожие и сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
3 из 8

По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
© AP Photo / John Minchillo

Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.

Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
4 из 8

Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.

© AP Photo / John Minchillo
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Жизни людей сейчас ничто не угрожает.

Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
5 из 8

Жизни людей сейчас ничто не угрожает.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
© AP Photo / Kevin Hagen

Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.

Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
6 из 8

Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.

© AP Photo / Kevin Hagen
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Стрелявший с места происшествия скрылся, его ищут.

Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
7 из 8

Стрелявший с места происшествия скрылся, его ищут.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.

Сотрудники полиции и машины скорой помощи возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
8 из 8

Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
 
ФотоНью-ЙоркМетро
 
 
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