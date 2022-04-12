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СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро - РИА Новости, 12.04.2022
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СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро
СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро
По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:37
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нью-йорк (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC.Ранее сообщалось о 13 раненых."По меньшей мере 16 человек пострадали", - говорится в сообщении телеканала.В свою очередь CNN сообщает, что восемь человек получили огнестрельные ранения. Ранее сообщалось о пятерых.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт
Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт
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нью-йорк (город), сша, видео, в мире
СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC.
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18:37 12.04.2022 (обновлено: 18:51 12.04.2022)
 
СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро

СМИ: в результате стрельбы в нью-йоркском метро пострадали по меньшей мере 16 человек

© AP Photo / John MinchilloСотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC.
Ранее сообщалось о 13 раненых.
"По меньшей мере 16 человек пострадали", - говорится в сообщении телеканала.
В свою очередь CNN сообщает, что восемь человек получили огнестрельные ранения. Ранее сообщалось о пятерых.
 
Нью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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