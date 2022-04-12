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СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро
СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро
По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:37
2022-04-12T18:37
2022-04-12T18:51
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC.Ранее сообщалось о 13 раненых."По меньшей мере 16 человек пострадали", - говорится в сообщении телеканала.В свою очередь CNN сообщает, что восемь человек получили огнестрельные ранения. Ранее сообщалось о пятерых.
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РИА Новости
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Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт
Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро как теракт
2022-04-12T18:37
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РИА Новости
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нью-йорк (город), сша, видео, в мире
18:37 12.04.2022 (обновлено: 18:51 12.04.2022)
СМИ сообщили о 16 пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро
СМИ: в результате стрельбы в нью-йоркском метро пострадали по меньшей мере 16 человек