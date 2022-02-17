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Биография Антона Вайно

Биография Антона Вайно - РИА Новости, 17.02.2022

Биография Антона Вайно

Руководитель администрации президента РФ Антон Эдуардович Вайно родился 17 февраля 1972 года в городе Таллине (Эстония). РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:03

2022-02-17T03:03

2022-02-17T03:03

справки

антон вайно

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Руководитель администрации президента РФ Антон Эдуардович Вайно родился 17 февраля 1972 года в городе Таллине (Эстония).В 1996 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России.В 1996-2001 годах работал в посольстве России в Японии, затем – во Втором департаменте Азии МИД России.В 2002-2004 годах Антон Вайно занимал различные должности в управлении протокола президента Российской Федерации.В 2004-2007 годах – заместитель начальника протокольно-организационного управления президента РФ.В 2007 году был первым заместителем руководителя протокола президента РФ.В 2007-2008 годах – заместитель руководителя аппарата правительства РФ.25 апреля 2008 года Вайно был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства.С 27 декабря 2011 года занимал пост министра РФ – руководителя аппарата правительства РФ.С 21 мая 2012 года Вайно – заместитель руководителя администрации президента РФ.12 августа 2016 года Антон Вайно был назначен руководителем администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен на должность руководителя администрации президента РФ. Является постоянным членом Совета Безопасности России.Председатель Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Также входит в Совет при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Совет по развитию местного самоуправления и в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2008). Награжден Почетной грамотой президента России (2012).Имеет Благодарность президента РФ (2005).Владеет японским и английским языками.Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, антон вайно, таллин