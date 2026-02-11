Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по популяризации позитивного образа многодетной семьи
21:30 11.02.2026
Путин дал поручения по популяризации позитивного образа многодетной семьи
Путин дал поручения по популяризации позитивного образа многодетной семьи - РИА Новости, 11.02.2026
Путин дал поручения по популяризации позитивного образа многодетной семьи
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2026 года разработать предложения для популяризации традиционных семейных ценностей и позитивного образа... РИА Новости, 11.02.2026
Путин дал поручения по популяризации позитивного образа многодетной семьи

Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей в рекламе

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2026 года разработать предложения для популяризации традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи в рекламе.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Администрацией президента Российской Федерации и представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи в рекламе", - говорится в перечне.
Срок - 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также руководитель администрации президента Антон Вайно.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям
© 2026 МИА «Россия сегодня»
