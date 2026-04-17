Путин обсудил с членами Совбеза взаимодействие со странами СНГ

17:04 17.04.2026 (обновлено: 18:23 17.04.2026)
Путин обсудил с членами Совбеза экономическое сотрудничество со странами СНГ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности взаимодействие с государствами — членами СНГ.
Он отметил, что у России за десятилетия сложились с ними особые отношения.
"И в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении: много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях, представляющих первостепенное значение", — сказал он.
По его словам, это влечет за собой очень большой объем работ, в том числе в сфере экономического взаимодействия.
С докладом на эту тему выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Во встрече также приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Путин на совещании по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Путин поручил правительству стимулировать рост экономики
15 апреля, 14:28
 
