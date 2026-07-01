В России расширят меры по борьбе с незаконными операциями с криптовалютами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России выработан и согласован комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с криптовалютами.
- Одобрены предложения по совершенствованию практики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
- Федеральным государственным органам даны поручения и рекомендации по организации взаимодействия и подготовке предложений по изменению законодательства.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с криптовалютами и государственному регулированию деятельности по организации их оборота выработан и согласован в России, сообщили в Кремле.
Под председательством руководителя Администрации президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
"На основании информации и аналитических материалов Минфина, Банка России и Росфинмониторинга выработан и согласован комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием цифровых валют (криптовалют) и государственному регулированию деятельности по организации их оборота", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания.
Кроме того, одобрены предложения Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры, МВД и Верховного Суда по совершенствованию практики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации, добавляется в сообщении.
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