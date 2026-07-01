В России расширят меры по борьбе с незаконными операциями с криптовалютами

Краткий пересказ от РИА ИИ В России выработан и согласован комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с криптовалютами.

Одобрены предложения по совершенствованию практики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Федеральным государственным органам даны поручения и рекомендации по организации взаимодействия и подготовке предложений по изменению законодательства.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с криптовалютами и государственному регулированию деятельности по организации их оборота выработан и согласован в России, сообщили в Кремле.

Под председательством руководителя Администрации президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

"На основании информации и аналитических материалов Минфина , Банка России и Росфинмониторинга выработан и согласован комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием цифровых валют (криптовалют) и государственному регулированию деятельности по организации их оборота", - говорится в сообщении , опубликованном по итогам заседания.

Кроме того, одобрены предложения Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры, МВД и Верховного Суда по совершенствованию практики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.