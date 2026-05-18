Путин обсудил с членами Совбеза развитие отрасли редкоземельных металлов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза развитие отрасли редких и редкоземельных металлов.
"Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал неслучайно в нашу повестку дня", — сказал он.
Президент отметил, что обсуждаемый вопрос чрезвычайно важен для обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности.
В совещании приняли участие председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Позже в понедельник Путин планирует провести несколько рабочих встреч и занимается подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай.