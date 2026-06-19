Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы внешней политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
- Они обсудили вопросы внешней политики.
- С докладом выступил Лавров.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза российскую внешнюю политику.
С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Во встрече также приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.
В прошлый раз Путин проводил совещание с членами совета 11 июня. Тогда они обсудили дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.
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