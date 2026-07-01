Путин обсудил с членами Совбеза развитие Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
- На совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
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"В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики", — сказал Путин.
Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ.
Совещание прошло в очном формате в Кремле. Перед некоторыми участниками встречи, как и перед президентом, лежали папки красного цвета.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев и министр обороны Андрей Белоусов.
Также в совещании Совбеза участвовали глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.