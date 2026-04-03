Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что глава государства планирует провести совещание в середине дня. Он отмечал, что тему традиционно президент обозначит сам.
В совещании приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Также в совещании участвовал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Предыдущее совещание, которое прошло неделей ранее, было посвящено работе России на европейском треке. Президент предложил членам Совбеза послушать доклад главы МИД России Сергея Лаврова на эту тему.