https://ria.ru/20220122/shoubiz-1768861899.html

Новости шоубиза: ограбление вдовы Градского и скандал с Волочковой

Новости шоубиза: ограбление вдовы Градского и скандал с Волочковой - РИА Новости, 22.01.2022

Новости шоубиза: ограбление вдовы Градского и скандал с Волочковой

Неделя была не из простых. Полиция расследует дело об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко. Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Что еще... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:30

2022-01-22T12:30

2022-01-22T12:30

шоубиз

анастасия волочкова

александр градский

умер александр градский

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Неделя была не из простых. Полиция расследует дело об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко. Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Что еще произошло в мире шоубиза — в материале РИА Новости. Дерзкое преступление: неизвестные забрали сто миллионов у вдовы Градского О том, что Коташенко ограбили, стало известно в воскресенье, 16-го января. Вскоре появились и подробности случившегося. "Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — сообщила начальник пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяна Петрова.Ограбили вдову певца на сто миллионов рублей. СМИ также рассказывали, что злоумышленники вынудили Коташенко довезти их до станции Апрелевка, там они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась спустя семь часов.Высказывались в Сети и предположения, что преступление было совершено по наводке и к нему может быть причастен кто-то из прислуги. Писали, что при жизни Градский часто рассказывал: он хранил деньги в квартире в центре Москвы и даже не прятал их в сейф, а держал в буфете. После его смерти вдова перевезла наличные в загородный дом. Коташенко от комментариев отказалась. Она повесила трубку, когда корреспондент РИА Новости ей представился.Известно, что оперативники нашли в доме вдовы Градского 50 тысяч рублей. Оставили их преступники случайно или просто не заметили, непонятно. Следователи также узнали, кому принадлежал мерседес, на котором злоумышленники скрылись после ограбления. "Владельцем иномарки является 42-летний житель поселка Брусянский Тульской области", — писали СМИ. Причастность мужчины к преступлению устанавливают.Нападавших разыскивают. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Ход расследования поставила на контроль прокуратура Московской области. Тем временем двоюродная сестра покойного артиста Наталья Градская назвала ситуацию с ограблением Коташенко "подставой".Она считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.Без маски: на рейс в аэропорту вызвали полицию из-за ВолочковойАнастасия Волочкова накануне своего дня рождения оказалась в центре очередного скандала. В среду в прессе распространилась информация, что из-за конфликта с балериной на рейс, прилетевший в "Шереметьево", вызвали полицию. Причина — знаменитость отказалась надевать маску. Танцовщица с возлюбленным по имени Сергей возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах. Позже артистка подтвердила, что она и ее спутник действительно "пообщались с представителями полиции". Также звезда сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию и написавшего жалобу."Я была в маске, у меня всегда моя маска с собой. Я снимала ее только для того, чтобы попить томатный сок и кофе", – уверяет Волочкова.По ее словам, старший стюард просто "хотел докопаться" и провоцировал "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Балерина предполагает, что его поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком. Прокомментировала случившееся на борту и авиакомпания, которая осуществляла рейс. Пресс-служба сообщила, что балерина вела себя деструктивно, пила крепкий алкоголь и не надевала маску. Суд: Виктория Дайнеко хочет взыскать с бывшего супруга алиментыПобедительница пятого сезона "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга барабанщика Дмитрия Клеймана. "В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери", — рассказали в пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы.Ранее певица жаловалась, что бывший не участвует в воспитании их общей дочери и лишь присылает по десять тысяч рублей на содержание ребенка. За Клеймана артистка вышла в апреле 2015-го года. В октябре у них родилась дочка Лидия. Брак не был долгим. В 2017-гу знаменитости развелись. После расставания с Дайнеко барабанщик снова женился и стал отцом во второй раз. Фанаты рады: Прилучный опубликовал снимок с Муцениеце и их детьмиПавел Прилучный заинтриговал фанатов. В личном микроблоге он опубликовал фото, на котором изображен с бывшей супругой Агатой Муцениеце и их детьми. Снимок был сделан перед входом в парк развлечений в Дубаи."Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" – подписал кадр актер.Пользователи стали строить догадки, на что мог бы намекать такой снимок. Ранее Агата опубликовала фото с семейного праздника. На снимке она была запечатлена в одной компании с Прилучным. Актеры развелись в июне 2020-го. После их расставания Павлу приписывали роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Молодая семья: дочь Пригожина собралась замуж25-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о своей свадьбе. Церемония запланирована на третье марта. Жениха зовут Евгений. Ему 26 лет. По словам Данаи, он долго ее добивался — в таких вопросах девушка не любит принимать поспешных решений. Пышную свадьбу девушка устраивать не планирует. Она даже не хочет надевать белое платье. Гостей будет человек 50."Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи", – объясняет Даная.Со знаменитым отцом у девушки непростые отношения. Даная жаловалась, что после тогда как шоумен женился на Валерии, он перестал уделять ей должное внимание. Тем не менее певицу девушка уже пригласила на свою свадьбу. А вот отца нет. Но Пригожин на торжество готов прийти. "Куда же я денусь, конечно, пойду. Я что, враг своим детям? Я счастлив за нее, как никто. На данный момент приглашение на свадьбу получила только Валерия", – заявил продюсер.

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https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768213010.html

https://ria.ru/20220119/gradskiy-1768477149.html

https://ria.ru/20220119/volochkova-1768473252.html

https://ria.ru/20220119/volochkova-1768514162.html

https://ria.ru/20220119/dayneko-1768557954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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анастасия волочкова, александр градский, умер александр градский