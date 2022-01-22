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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220122/shoubiz-1768861899.html
Новости шоубиза: ограбление вдовы Градского и скандал с Волочковой
Новости шоубиза: ограбление вдовы Градского и скандал с Волочковой - РИА Новости, 22.01.2022
Новости шоубиза: ограбление вдовы Градского и скандал с Волочковой
Неделя была не из простых. Полиция расследует дело об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко. Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Что еще... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:30
2022-01-22T12:30
шоубиз
анастасия волочкова
александр градский
умер александр градский
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Неделя была не из простых. Полиция расследует дело об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко. Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Что еще произошло в мире шоубиза — в материале РИА Новости. Дерзкое преступление: неизвестные забрали сто миллионов у вдовы Градского О том, что Коташенко ограбили, стало известно в воскресенье, 16-го января. Вскоре появились и подробности случившегося. "Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — сообщила начальник пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяна Петрова.Ограбили вдову певца на сто миллионов рублей. СМИ также рассказывали, что злоумышленники вынудили Коташенко довезти их до станции Апрелевка, там они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась спустя семь часов.Высказывались в Сети и предположения, что преступление было совершено по наводке и к нему может быть причастен кто-то из прислуги. Писали, что при жизни Градский часто рассказывал: он хранил деньги в квартире в центре Москвы и даже не прятал их в сейф, а держал в буфете. После его смерти вдова перевезла наличные в загородный дом. Коташенко от комментариев отказалась. Она повесила трубку, когда корреспондент РИА Новости ей представился.Известно, что оперативники нашли в доме вдовы Градского 50 тысяч рублей. Оставили их преступники случайно или просто не заметили, непонятно. Следователи также узнали, кому принадлежал мерседес, на котором злоумышленники скрылись после ограбления. "Владельцем иномарки является 42-летний житель поселка Брусянский Тульской области", — писали СМИ. Причастность мужчины к преступлению устанавливают.Нападавших разыскивают. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Ход расследования поставила на контроль прокуратура Московской области. Тем временем двоюродная сестра покойного артиста Наталья Градская назвала ситуацию с ограблением Коташенко "подставой".Она считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.Без маски: на рейс в аэропорту вызвали полицию из-за ВолочковойАнастасия Волочкова накануне своего дня рождения оказалась в центре очередного скандала. В среду в прессе распространилась информация, что из-за конфликта с балериной на рейс, прилетевший в "Шереметьево", вызвали полицию. Причина — знаменитость отказалась надевать маску. Танцовщица с возлюбленным по имени Сергей возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах. Позже артистка подтвердила, что она и ее спутник действительно "пообщались с представителями полиции". Также звезда сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию и написавшего жалобу."Я была в маске, у меня всегда моя маска с собой. Я снимала ее только для того, чтобы попить томатный сок и кофе", – уверяет Волочкова.По ее словам, старший стюард просто "хотел докопаться" и провоцировал "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Балерина предполагает, что его поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком. Прокомментировала случившееся на борту и авиакомпания, которая осуществляла рейс. Пресс-служба сообщила, что балерина вела себя деструктивно, пила крепкий алкоголь и не надевала маску. Суд: Виктория Дайнеко хочет взыскать с бывшего супруга алиментыПобедительница пятого сезона "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга барабанщика Дмитрия Клеймана. "В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери", — рассказали в пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы.Ранее певица жаловалась, что бывший не участвует в воспитании их общей дочери и лишь присылает по десять тысяч рублей на содержание ребенка. За Клеймана артистка вышла в апреле 2015-го года. В октябре у них родилась дочка Лидия. Брак не был долгим. В 2017-гу знаменитости развелись. После расставания с Дайнеко барабанщик снова женился и стал отцом во второй раз. Фанаты рады: Прилучный опубликовал снимок с Муцениеце и их детьмиПавел Прилучный заинтриговал фанатов. В личном микроблоге он опубликовал фото, на котором изображен с бывшей супругой Агатой Муцениеце и их детьми. Снимок был сделан перед входом в парк развлечений в Дубаи."Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" – подписал кадр актер.Пользователи стали строить догадки, на что мог бы намекать такой снимок. Ранее Агата опубликовала фото с семейного праздника. На снимке она была запечатлена в одной компании с Прилучным. Актеры развелись в июне 2020-го. После их расставания Павлу приписывали роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Молодая семья: дочь Пригожина собралась замуж25-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о своей свадьбе. Церемония запланирована на третье марта. Жениха зовут Евгений. Ему 26 лет. По словам Данаи, он долго ее добивался — в таких вопросах девушка не любит принимать поспешных решений. Пышную свадьбу девушка устраивать не планирует. Она даже не хочет надевать белое платье. Гостей будет человек 50."Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи", – объясняет Даная.Со знаменитым отцом у девушки непростые отношения. Даная жаловалась, что после тогда как шоумен женился на Валерии, он перестал уделять ей должное внимание. Тем не менее певицу девушка уже пригласила на свою свадьбу. А вот отца нет. Но Пригожин на торжество готов прийти. "Куда же я денусь, конечно, пойду. Я что, враг своим детям? Я счастлив за нее, как никто. На данный момент приглашение на свадьбу получила только Валерия", – заявил продюсер.
https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768142888.html
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анастасия волочкова, александр градский, умер александр градский
12:30 22.01.2022
 

Новости шоубиза: ограбление вдовы Градского и скандал с Волочковой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Илья ПиталевАнастасия Волочкова и Марина Коташенко
Анастасия Волочкова и Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Неделя была не из простых. Полиция расследует дело об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко. Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Что еще произошло в мире шоубиза — в материале РИА Новости.

Дерзкое преступление: неизвестные забрали сто миллионов у вдовы Градского

О том, что Коташенко ограбили, стало известно в воскресенье, 16-го января. Вскоре появились и подробности случившегося.
"Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — сообщила начальник пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяна Петрова.
Ограбили вдову певца на сто миллионов рублей.
Ограбление - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 06:07Шоубиз
Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
СМИ также рассказывали, что злоумышленники вынудили Коташенко довезти их до станции Апрелевка, там они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась спустя семь часов.
Высказывались в Сети и предположения, что преступление было совершено по наводке и к нему может быть причастен кто-то из прислуги. Писали, что при жизни Градский часто рассказывал: он хранил деньги в квартире в центре Москвы и даже не прятал их в сейф, а держал в буфете. После его смерти вдова перевезла наличные в загородный дом.
Коташенко от комментариев отказалась. Она повесила трубку, когда корреспондент РИА Новости ей представился.
Вдова народного артиста России, певца Александра Градского Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 14:17Шоубиз
Вдова Градского отказалась комментировать информацию о похищении денег
Известно, что оперативники нашли в доме вдовы Градского 50 тысяч рублей. Оставили их преступники случайно или просто не заметили, непонятно. Следователи также узнали, кому принадлежал мерседес, на котором злоумышленники скрылись после ограбления.
"Владельцем иномарки является 42-летний житель поселка Брусянский Тульской области", — писали СМИ. Причастность мужчины к преступлению устанавливают.
Нападавших разыскивают. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Ход расследования поставила на контроль прокуратура Московской области.
Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 04:28Шоубиз
"Противно!" Сестра Градского заявила, что его брак был недействителен
Тем временем двоюродная сестра покойного артиста Наталья Градская назвала ситуацию с ограблением Коташенко "подставой".
"Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на Вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. ред.) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!" — высказалась Градская.
Она считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.

Без маски: на рейс в аэропорту вызвали полицию из-за Волочковой

Анастасия Волочкова накануне своего дня рождения оказалась в центре очередного скандала. В среду в прессе распространилась информация, что из-за конфликта с балериной на рейс, прилетевший в "Шереметьево", вызвали полицию. Причина — знаменитость отказалась надевать маску.
Танцовщица с возлюбленным по имени Сергей возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах.
Российская балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 01:22Шоубиз
На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник
Позже артистка подтвердила, что она и ее спутник действительно "пообщались с представителями полиции". Также звезда сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию и написавшего жалобу.
"Я была в маске, у меня всегда моя маска с собой. Я снимала ее только для того, чтобы попить томатный сок и кофе", – уверяет Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 12:03Шоубиз
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника
По ее словам, старший стюард просто "хотел докопаться" и провоцировал "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Балерина предполагает, что его поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком.
Прокомментировала случившееся на борту и авиакомпания, которая осуществляла рейс. Пресс-служба сообщила, что балерина вела себя деструктивно, пила крепкий алкоголь и не надевала маску.

Суд: Виктория Дайнеко хочет взыскать с бывшего супруга алименты

Победительница пятого сезона "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга барабанщика Дмитрия Клеймана.
"В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери", — рассказали в пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы.
Певица Виктория Дайнеко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:07Шоубиз
Дайнеко подала в суд на бывшего мужа
Ранее певица жаловалась, что бывший не участвует в воспитании их общей дочери и лишь присылает по десять тысяч рублей на содержание ребенка.
За Клеймана артистка вышла в апреле 2015-го года. В октябре у них родилась дочка Лидия. Брак не был долгим. В 2017-гу знаменитости развелись. После расставания с Дайнеко барабанщик снова женился и стал отцом во второй раз.

Фанаты рады: Прилучный опубликовал снимок с Муцениеце и их детьми

Павел Прилучный заинтриговал фанатов. В личном микроблоге он опубликовал фото, на котором изображен с бывшей супругой Агатой Муцениеце и их детьми. Снимок был сделан перед входом в парк развлечений в Дубаи.
"Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" – подписал кадр актер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Пользователи стали строить догадки, на что мог бы намекать такой снимок.
"До слез было приятно увидеть это фото", "Мы будем очень рады, если вы сошлись", "Ребята, не подведите", – писали фанаты в комментариях.
Ранее Агата опубликовала фото с семейного праздника. На снимке она была запечатлена в одной компании с Прилучным.
Актеры развелись в июне 2020-го. После их расставания Павлу приписывали роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

Молодая семья: дочь Пригожина собралась замуж

25-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о своей свадьбе. Церемония запланирована на третье марта. Жениха зовут Евгений. Ему 26 лет. По словам Данаи, он долго ее добивался — в таких вопросах девушка не любит принимать поспешных решений.
Пышную свадьбу девушка устраивать не планирует. Она даже не хочет надевать белое платье. Гостей будет человек 50.
"Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи", – объясняет Даная.
Со знаменитым отцом у девушки непростые отношения. Даная жаловалась, что после тогда как шоумен женился на Валерии, он перестал уделять ей должное внимание. Тем не менее певицу девушка уже пригласила на свою свадьбу. А вот отца нет. Но Пригожин на торжество готов прийти.
"Куда же я денусь, конечно, пойду. Я что, враг своим детям? Я счастлив за нее, как никто. На данный момент приглашение на свадьбу получила только Валерия", – заявил продюсер.
Петр Красилов и Лолита - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 17:32Шоубиз
Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом
 
ШоубизАнастасия ВолочковаАлександр ГрадскийУмер Александр Градский
 
 
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