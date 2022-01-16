https://ria.ru/20220116/gradskiy-1768127292.html

В Подмосковье ограбили вдову Градского, сообщил источник

В Подмосковье ограбили вдову Градского, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2022

В Подмосковье ограбили вдову Градского, сообщил источник

В Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T22:06

2022-01-16T22:06

2022-01-16T22:40

происшествия

московская область (подмосковье)

александр градский

"голос"

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — сто миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. С 2012-го по 2015 год Градский был членом жюри музыкального шоу "Голос" на Первом канале. В сентябре 2017-го композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта.

https://ria.ru/20220113/proisshestvie-1767657978.html

московская область (подмосковье)

россия

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2022

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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский, "голос", россия