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В Подмосковье ограбили вдову Градского, сообщил источник
В Подмосковье ограбили вдову Градского, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2022
В Подмосковье ограбили вдову Градского, сообщил источник
В Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:06
2022-01-16T22:06
2022-01-16T22:40
происшествия
московская область (подмосковье)
александр градский
"голос"
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — сто миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. С 2012-го по 2015 год Градский был членом жюри музыкального шоу "Голос" на Первом канале. В сентябре 2017-го композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта.
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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский, "голос", россия
22:06 16.01.2022 (обновлено: 22:40 16.01.2022)
В Подмосковье ограбили вдову Градского, сообщил источник
Источник: на вдову Градского напали в Подмосковье, у нее похитили 100 миллионов рублей