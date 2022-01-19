https://ria.ru/20220119/volochkova-1768473252.html
На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник
На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2022
На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник
Полицейских пришлось вызвать на рейс, прилетевший в московский аэропорт "Шереметьево", из-за конфликта с балериной Анастасией Волочковой, отказавшейся надевать... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:22
2022-01-19T01:22
2022-01-19T01:23
шоубиз
происшествия
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
анастасия волочкова
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полицейских пришлось вызвать на рейс, прилетевший в московский аэропорт "Шереметьево", из-за конфликта с балериной Анастасией Волочковой, отказавшейся надевать маску в самолете, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, общество, шереметьево (аэропорт), москва, анастасия волочкова, россия
01:22 19.01.2022 (обновлено: 01:23 19.01.2022)
На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник
Источник: на рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за отказа Волочковой надеть маску