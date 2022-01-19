https://ria.ru/20220119/volochkova-1768473252.html

На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник

На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2022

На рейс в "Шереметьево" вызвали полицию из-за Волочковой, сообщил источник

Полицейских пришлось вызвать на рейс, прилетевший в московский аэропорт "Шереметьево", из-за конфликта с балериной Анастасией Волочковой, отказавшейся надевать... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T01:22

2022-01-19T01:22

2022-01-19T01:23

шоубиз

происшествия

общество

шереметьево (аэропорт)

москва

анастасия волочкова

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полицейских пришлось вызвать на рейс, прилетевший в московский аэропорт "Шереметьево", из-за конфликта с балериной Анастасией Волочковой, отказавшейся надевать маску в самолете, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20211117/volochkova-1759410229.html

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происшествия, общество, шереметьево (аэропорт), москва, анастасия волочкова, россия