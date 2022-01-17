https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768193035.html

Грабители "сжалились" над вдовой Александра Градского

СМИ: грабители оставили вдове Александра Градского 50 тысяч рублей - РИА Новости, 17.01.2022

Грабители "сжалились" над вдовой Александра Градского

В доме вдовы Александра Градского Марины Коташенко оперативники нашли 50 тысяч рублей, сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:53

2022-01-17T12:53

2022-01-17T14:11

происшествия

апрелевка

московский комсомолец

александр градский

марина коташенко

шоубиз

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В доме вдовы Александра Градского Марины Коташенко оперативники нашли 50 тысяч рублей, сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.По информации СМИ, пока неизвестно, оставили ли преступники деньги специально либо не забрали случайно.Также следователи узнали, кому принадлежал мерседес, на котором злоумышленники скрылись после ограбления."Владельцем иномарки является 42-летний житель поселка Брусянский Тульской области", — рассказывается в материале. Причастность мужчины к преступлению устанавливают.О том, что у жены Александра Градского, умершего в конце ноября на 73-м году жизни, украли сто миллионов рублей, стало известно сегодня ночью. Как сообщили в правоохранительных органах, в Наро-Фоминском городском округе несколько человек спровоцировали ДТП, затем угрожали женщине предметом, похожим на оружие, заставили приехать в ее особняк и похитили крупную сумму денег. После этого Коташенко довезла их до станции Апрелевка: там преступники пересели на белый мерседес, после чего скрылись.Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

https://ria.ru/20220116/gradskiy-1768127292.html

https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768142888.html

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происшествия, апрелевка, московский комсомолец, александр градский, марина коташенко