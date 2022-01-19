https://ria.ru/20220119/volochkova-1768585893.html

"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой

"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой - РИА Новости, 19.01.2022

"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно на борту самолета, летевшего из Мале в Москву, пила крепкий алкоголь и не надевала маску, нарушения... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:44

2022-01-19T16:44

2022-01-19T21:51

шереметьево (аэропорт)

мале

москва

анастасия волочкова

аэрофлот

новости культуры

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно на борту самолета, летевшего из Мале в Москву, пила крепкий алкоголь и не надевала маску, нарушения зафиксированы на фото и видео, получены показания свидетелей, сообщили журналистам в пресс-службе "Аэрофлота".По информации пресс-службы УТ МВД РФ по ЦФО, во вторник полицейских вызвали к самолету в "Шереметьево", в котором находилась гражданка 1976 года рождения, она вела себя неадекватно и отказывалась надевать маску, оскорбляла полицейских, пока ее везли в отдел. На нее составили два протокола. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Волочковой."Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров", - говорится в сообщении.Пресс-служба авиакомпании отмечает, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна."В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения. Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей", - говорится в сообщении.По прибытии рейса в "Шереметьево" сотрудники полиции сопроводили пассажира в отделение полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

https://ria.ru/20220119/volochkova-1768514162.html

https://ria.ru/20220119/volochkova-1768494763.html

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шереметьево (аэропорт), мале, москва, анастасия волочкова, аэрофлот, новости культуры, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса