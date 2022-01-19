16:44 19.01.2022 (обновлено: 21:51 19.01.2022)
"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой
В "Аэрофлоте" назвали поведение Волочковой на борту самолета Мале — Москва деструктивным
Анастасия Волочкова
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно на борту самолета, летевшего из Мале в Москву, пила крепкий алкоголь и не надевала маску, нарушения зафиксированы на фото и видео, получены показания свидетелей, сообщили журналистам в пресс-службе "Аэрофлота".
По информации пресс-службы УТ МВД РФ по ЦФО, во вторник полицейских вызвали к самолету в "Шереметьево", в котором находилась гражданка 1976 года рождения, она вела себя неадекватно и отказывалась надевать маску, оскорбляла полицейских, пока ее везли в отдел. На нее составили два протокола. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Волочковой.
"Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров", - говорится в сообщении.
Пресс-служба авиакомпании отмечает, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна.
"В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения. Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей", - говорится в сообщении.
По прибытии рейса в "Шереметьево" сотрудники полиции сопроводили пассажира в отделение полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.