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Шоубиз
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768585893.html
"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой
"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой - РИА Новости, 19.01.2022
"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно на борту самолета, летевшего из Мале в Москву, пила крепкий алкоголь и не надевала маску, нарушения... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:44
2022-01-19T21:51
шереметьево (аэропорт)
мале
москва
анастасия волочкова
аэрофлот
новости культуры
россия
шоубиз
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно на борту самолета, летевшего из Мале в Москву, пила крепкий алкоголь и не надевала маску, нарушения зафиксированы на фото и видео, получены показания свидетелей, сообщили журналистам в пресс-службе "Аэрофлота".По информации пресс-службы УТ МВД РФ по ЦФО, во вторник полицейских вызвали к самолету в "Шереметьево", в котором находилась гражданка 1976 года рождения, она вела себя неадекватно и отказывалась надевать маску, оскорбляла полицейских, пока ее везли в отдел. На нее составили два протокола. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Волочковой."Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров", - говорится в сообщении.Пресс-служба авиакомпании отмечает, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна."В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения. Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей", - говорится в сообщении.По прибытии рейса в "Шереметьево" сотрудники полиции сопроводили пассажира в отделение полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768514162.html
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шереметьево (аэропорт), мале, москва, анастасия волочкова, аэрофлот, новости культуры, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
16:44 19.01.2022 (обновлено: 21:51 19.01.2022)
 
"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с Волочковой

В "Аэрофлоте" назвали поведение Волочковой на борту самолета Мале — Москва деструктивным

© YesNoYes/YoutubeАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© YesNoYes/Youtube
Анастасия Волочкова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно на борту самолета, летевшего из Мале в Москву, пила крепкий алкоголь и не надевала маску, нарушения зафиксированы на фото и видео, получены показания свидетелей, сообщили журналистам в пресс-службе "Аэрофлота".
По информации пресс-службы УТ МВД РФ по ЦФО, во вторник полицейских вызвали к самолету в "Шереметьево", в котором находилась гражданка 1976 года рождения, она вела себя неадекватно и отказывалась надевать маску, оскорбляла полицейских, пока ее везли в отдел. На нее составили два протокола. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Волочковой.
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"Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров", - говорится в сообщении.
Пресс-служба авиакомпании отмечает, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна.
"В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения. Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей", - говорится в сообщении.
По прибытии рейса в "Шереметьево" сотрудники полиции сопроводили пассажира в отделение полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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ШоубизШереметьево (аэропорт)МалеМоскваАнастасия ВолочковаАэрофлотНовости культурыРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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