Прилучный и Муцениеце воссоединились на семейном празднике
Прилучный и Муцениеце воссоединились на дне рождения сына Тимофея
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились на семейном празднике. Их сыну Тимофею исполнилось девять лет. Кадрами совместного торжества актриса поделилась в Instagram.
"Ущипните меня! Моему сыну девять лет! Я помню тебя каждую секунду, я помню тебя каждой клеткой, я помню все твои улыбки и слезы! Прости, сынок, за то, что я не идеальная такая и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги! Мой самый главный мужчина в жизни, будь счастливым, просто будь счастливым, и мне все равно на остальное!" – написала Агата.
Павел также разместил совместное с сыном фото.
"Моя гордость! Люблю", – отметил Прилучный.
Помимо Тимофея, пара воспитывает пятилетнюю дочь Мию. Экс-супруги развелись после десяти лет семейной жизни.
Ранее Агата признавалась, что первый секс после развода был "ужасным", поскольку ей казалось, что она изменяет бывшему мужу.
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