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Шоубиз
https://ria.ru/20220112/priluchnyy-1767460740.html
Прилучный и Муцениеце воссоединились на семейном празднике
Прилучный и Муцениеце воссоединились на семейном празднике - РИА Новости, 12.01.2022
Прилучный и Муцениеце воссоединились на семейном празднике
Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились на семейном празднике. Их сыну Тимофею исполнилось девять лет. Кадрами совместного торжества актриса поделилась РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:41
2022-01-12T11:41
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шоу-бизнес
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павел прилучный
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились на семейном празднике. Их сыну Тимофею исполнилось девять лет. Кадрами совместного торжества актриса поделилась в Instagram.Павел также разместил совместное с сыном фото.Помимо Тимофея, пара воспитывает пятилетнюю дочь Мию. Экс-супруги развелись после десяти лет семейной жизни.Ранее Агата признавалась, что первый секс после развода был "ужасным", поскольку ей казалось, что она изменяет бывшему мужу.
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шоу-бизнес, знаменитости, павел прилучный, агата муцениеце
11:41 12.01.2022
 
Прилучный и Муцениеце воссоединились на семейном празднике

Прилучный и Муцениеце воссоединились на дне рождения сына Тимофея

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились на семейном празднике. Их сыну Тимофею исполнилось девять лет. Кадрами совместного торжества актриса поделилась в Instagram.

"Ущипните меня! Моему сыну девять лет! Я помню тебя каждую секунду, я помню тебя каждой клеткой, я помню все твои улыбки и слезы! Прости, сынок, за то, что я не идеальная такая и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги! Мой самый главный мужчина в жизни, будь счастливым, просто будь счастливым, и мне все равно на остальное!" – написала Агата.

© @agataagata/InstagramСкриншот сторис Агаты Муцениеце в Instagram
Скриншот сторис Агаты Муцениеце в Instagram
© @agataagata/Instagram
Павел также разместил совместное с сыном фото.

"Моя гордость! Люблю", – отметил Прилучный.

Помимо Тимофея, пара воспитывает пятилетнюю дочь Мию. Экс-супруги развелись после десяти лет семейной жизни.
Ранее Агата признавалась, что первый секс после развода был "ужасным", поскольку ей казалось, что она изменяет бывшему мужу.
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