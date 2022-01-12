Прилучный и Муцениеце воссоединились на семейном празднике

"Ущипните меня! Моему сыну девять лет! Я помню тебя каждую секунду, я помню тебя каждой клеткой, я помню все твои улыбки и слезы! Прости, сынок, за то, что я не идеальная такая и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги! Мой самый главный мужчина в жизни, будь счастливым, просто будь счастливым, и мне все равно на остальное!" – написала Агата.