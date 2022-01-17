https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768142888.html
Подробности ограбления вдовы Градского
Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей - РИА Новости, 17.01.2022
Подробности ограбления вдовы Градского
Преступники, ограбившие вдову Александра Градского Марину Коташенко, остановили ее автомобиль на трассе, а затем заставили ее отдать хранившиеся в доме... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T06:07
2022-01-17T06:07
2022-01-17T08:49
происшествия
апрелевка
московская область (подмосковье)
александр градский
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Преступники, ограбившие вдову Александра Градского Марину Коташенко, остановили ее автомобиль на трассе, а затем заставили ее отдать хранившиеся в доме наличными деньги, сообщили в МВД.По словам начальника пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяны Петровой, в дежурную часть отдела полиции Наро-Фоминского городского округа поступило сообщение от женщины о нападении."Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — отметила Петрова.Нападавших ищут, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники заставили вдову музыканта вернуться в Новоглаголево, приказали прислуге покинуть особняк, после чего вынесли из дома 100 миллионов рублей наличными. Кроме того, преступники вынудили Коташенко довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.На Коташенко музыкант, по данным МК, женился за несколько недель до смерти.
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768148718.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211231/gradskiy-1766276059.html
апрелевка
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происшествия, апрелевка, московская область (подмосковье), александр градский
06:07 17.01.2022 (обновлено: 08:49 17.01.2022)
Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
Грабители заставили вдову Градского отдать 100 миллионов рублей, хранившихся в доме
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Преступники, ограбившие вдову Александра Градского
Марину Коташенко, остановили ее автомобиль на трассе, а затем заставили ее отдать хранившиеся в доме наличными деньги, сообщили в МВД.
По словам начальника пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяны Петровой, в дежурную часть отдела полиции Наро-Фоминского городского округа поступило сообщение от женщины о нападении.
"Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — отметила Петрова.
Нападавших ищут, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.
Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники заставили вдову музыканта вернуться в Новоглаголево, приказали прислуге покинуть особняк, после чего вынесли из дома 100 миллионов рублей наличными. Кроме того, преступники вынудили Коташенко довезти их до станции Апрелевка
, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
На Коташенко музыкант, по данным МК, женился за несколько недель до смерти.