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Шоубиз
https://ria.ru/20220118/prigozhin-1768325945.html
Дочь Пригожина объявила о свадьбе
Дочь Пригожина объявила о свадьбе - РИА Новости, 18.01.2022
Дочь Пригожина объявила о свадьбе
Дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о свадьбе. Торжественная церемония должна состоятся 3 марта. Избранника девушки зовут Евгений, ему 26 лет. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:21
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шоубиз
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
иосиф пригожин
знаменитости
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о свадьбе. Торжественная церемония должна состоятся 3 марта. Избранника девушки зовут Евгений, ему 26 лет.В интервью порталу Sobesednik Даная отметила, что на свадьбу она планирует позвать около 50 человек. По словам девушки, ей не нужна пышная церемония.Между звездными родственниками непростые отношения: Даная и ее брат Дмитрий родились от отношений продюсера с женщиной по имени Елена. Даная жаловалась, что после брака шоумена с Валерией отец перестал уделять ей должное внимание. Девушка не уверена, станет ли звать родителя на свадьбу. Иосиф подтвердил, что пока не получил приглашения, в отличие от своей супруги, но готов пойти на торжество.Ранее Пригожин объяснил причины творческих трудностей Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в собственной квартире.
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шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, знаменитости
11:21 18.01.2022
 
Дочь Пригожина объявила о свадьбе

Дочь Пригожина Даная объявила о свадьбе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о свадьбе. Торжественная церемония должна состоятся 3 марта. Избранника девушки зовут Евгений, ему 26 лет.

"Я очень долго не рассказывала о личном. Не люблю говорить, пока до конца во всем не уверена. Будущий супруг долго меня добивался, усердно, я долго думаю в таких вопросах. Мои близкие очень хорошо его приняли", – рассказала Пригожина.

В интервью порталу Sobesednik Даная отметила, что на свадьбу она планирует позвать около 50 человек. По словам девушки, ей не нужна пышная церемония.

"Я даже не хочу надевать белое платье, если честно. Хочется сделать все красиво, но без стандартной пышности. Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи", – добавила Даная.

Между звездными родственниками непростые отношения: Даная и ее брат Дмитрий родились от отношений продюсера с женщиной по имени Елена. Даная жаловалась, что после брака шоумена с Валерией отец перестал уделять ей должное внимание.
Девушка не уверена, станет ли звать родителя на свадьбу. Иосиф подтвердил, что пока не получил приглашения, в отличие от своей супруги, но готов пойти на торжество.

"Куда же я денусь, конечно, пойду. Я что, враг своим детям? Я счастлив за нее, как никто. На данный момент приглашение на свадьбу получила только Валерия", – заключил продюсер.

Ранее Пригожин объяснил причины творческих трудностей Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в собственной квартире.
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