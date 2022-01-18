https://ria.ru/20220118/prigozhin-1768325945.html

Дочь Пригожина объявила о свадьбе

Дочь Пригожина объявила о свадьбе - РИА Новости, 18.01.2022

Дочь Пригожина объявила о свадьбе

Дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о свадьбе. Торжественная церемония должна состоятся 3 марта. Избранника девушки зовут Евгений, ему 26 лет. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:21

2022-01-18T11:21

2022-01-18T11:21

шоубиз

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валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

знаменитости

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о свадьбе. Торжественная церемония должна состоятся 3 марта. Избранника девушки зовут Евгений, ему 26 лет.В интервью порталу Sobesednik Даная отметила, что на свадьбу она планирует позвать около 50 человек. По словам девушки, ей не нужна пышная церемония.Между звездными родственниками непростые отношения: Даная и ее брат Дмитрий родились от отношений продюсера с женщиной по имени Елена. Даная жаловалась, что после брака шоумена с Валерией отец перестал уделять ей должное внимание. Девушка не уверена, станет ли звать родителя на свадьбу. Иосиф подтвердил, что пока не получил приглашения, в отличие от своей супруги, но готов пойти на торжество.Ранее Пригожин объяснил причины творческих трудностей Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в собственной квартире.

https://ria.ru/20211229/vasilev-1766063116.html

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шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, знаменитости