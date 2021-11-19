"Мы никому не нужны": Пригожин объяснил причины трудностей Хлебниковой
Пригожин объяснил причины творческих трудностей Хлебниковой скромным характером
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожи объяснил причины творческих трудностей Марины Хлебниковой, которые не позволили ей остаться востребованной в современной музыкальной индустрии. Он отметил, что певица – порядочная и скромная, а нынешней аудитории нужен постоянный хайп.
"Очень трудно бороться с сегодняшней конструкцией индустрии. Мы все никому не нужны… Все передергивается. В контексте Марины — она человек скромный, воспитанный, ей, наверно, было очень сложно в этой среде вращаться. Нужен такой наглый, как я, который будет бегать за своего артиста с утра до ночи с факелом и все время что-то поджигать", – рассказал продюсер.
В интервью "Пятому каналу" он добавил, что "без скандалов тяжело двигаться".
"Новые герои и люди, молодежь особенно — надо их все время в чем-то удовлетворять, какие-то пирожки-печенюшки все время давать. Ну у нее нет, например, таких возможностей или сил, или окружения", – заключил продюсер.
Он пожелал артистке скорейшего выздоровления. Ранее стало известно, что в ее квартире произошел пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность проводки после ремонта. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.