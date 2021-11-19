"Мы никому не нужны": Пригожин объяснил причины трудностей Хлебниковой

"Очень трудно бороться с сегодняшней конструкцией индустрии. Мы все никому не нужны… Все передергивается. В контексте Марины — она человек скромный, воспитанный, ей, наверно, было очень сложно в этой среде вращаться. Нужен такой наглый, как я, который будет бегать за своего артиста с утра до ночи с факелом и все время что-то поджигать", – рассказал продюсер.