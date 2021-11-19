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Шоубиз
https://ria.ru/20211119/prigozhin-1759854490.html
"Мы никому не нужны": Пригожин объяснил причины трудностей Хлебниковой
"Мы никому не нужны": Пригожин объяснил причины трудностей Хлебниковой - РИА Новости, 19.11.2021
"Мы никому не нужны": Пригожин объяснил причины трудностей Хлебниковой
Иосиф Пригожи объяснил причины творческих трудностей Марины Хлебниковой, которые не позволили ей остаться востребованной в современной музыкальной индустрии. Он РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:26
2021-11-19T17:26
шоубиз
знаменитости
иосиф пригожин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожи объяснил причины творческих трудностей Марины Хлебниковой, которые не позволили ей остаться востребованной в современной музыкальной индустрии. Он отметил, что певица – порядочная и скромная, а нынешней аудитории нужен постоянный хайп.В интервью "Пятому каналу" он добавил, что "без скандалов тяжело двигаться".Он пожелал артистке скорейшего выздоровления. Ранее стало известно, что в ее квартире произошел пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность проводки после ремонта. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
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знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес, марина хлебникова
17:26 19.11.2021
 
"Мы никому не нужны": Пригожин объяснил причины трудностей Хлебниковой

Пригожин объяснил причины творческих трудностей Хлебниковой скромным характером

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожи объяснил причины творческих трудностей Марины Хлебниковой, которые не позволили ей остаться востребованной в современной музыкальной индустрии. Он отметил, что певица – порядочная и скромная, а нынешней аудитории нужен постоянный хайп.

"Очень трудно бороться с сегодняшней конструкцией индустрии. Мы все никому не нужны… Все передергивается. В контексте Марины — она человек скромный, воспитанный, ей, наверно, было очень сложно в этой среде вращаться. Нужен такой наглый, как я, который будет бегать за своего артиста с утра до ночи с факелом и все время что-то поджигать", – рассказал продюсер.

В интервью "Пятому каналу" он добавил, что "без скандалов тяжело двигаться".

"Новые герои и люди, молодежь особенно — надо их все время в чем-то удовлетворять, какие-то пирожки-печенюшки все время давать. Ну у нее нет, например, таких возможностей или сил, или окружения", – заключил продюсер.

Он пожелал артистке скорейшего выздоровления. Ранее стало известно, что в ее квартире произошел пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность проводки после ремонта. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 12:03Шоубиз
СМИ: в крови пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой нашли алкоголь
 
ШоубизЗнаменитостиИосиф ПригожинШоу-бизнесМарина Хлебникова
 
 
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