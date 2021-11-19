https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759777658.html

Марина Хлебникова перед пожаром пила алкоголь, пишут СМИ

СМИ: в крови пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой нашли алкоголь - РИА Новости, 19.11.2021

Марина Хлебникова перед пожаром пила алкоголь, пишут СМИ

В анализах крови певицы Марины Хлебниковой, госпитализированной после пожара в квартире на юго-западе Москвы, нашли следы алкоголя. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:03

2021-11-19T12:03

2021-11-19T16:38

происшествия

москва

марина хлебникова

шоубиз

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В анализах крови певицы Марины Хлебниковой, госпитализированной после пожара в квартире на юго-западе Москвы, нашли следы алкоголя. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник. Официального подтверждения информации нет. При этом ранее сотрудничавший с артисткой продюсер Дмитрий Чижов заявил, что у нее не было проблем с алкоголем и он никогда не видел ее нетрезвой. Источник "360" в экстренных службах также опроверг сообщения СМИ о том, что певица находится в коме.Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной произошел вчера вечером. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность проводки после ремонта.Спасли пять человек, пожар ликвидирован. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759752465.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, марина хлебникова