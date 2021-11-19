https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759777658.html
Марина Хлебникова перед пожаром пила алкоголь, пишут СМИ
СМИ: в крови пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой нашли алкоголь - РИА Новости, 19.11.2021
Марина Хлебникова перед пожаром пила алкоголь, пишут СМИ
В анализах крови певицы Марины Хлебниковой, госпитализированной после пожара в квартире на юго-западе Москвы, нашли следы алкоголя. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:03
2021-11-19T12:03
2021-11-19T16:38
происшествия
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марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В анализах крови певицы Марины Хлебниковой, госпитализированной после пожара в квартире на юго-западе Москвы, нашли следы алкоголя. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник. Официального подтверждения информации нет. При этом ранее сотрудничавший с артисткой продюсер Дмитрий Чижов заявил, что у нее не было проблем с алкоголем и он никогда не видел ее нетрезвой. Источник "360" в экстренных службах также опроверг сообщения СМИ о том, что певица находится в коме.Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной произошел вчера вечером. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность проводки после ремонта.Спасли пять человек, пожар ликвидирован. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
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происшествия, москва, марина хлебникова
12:03 19.11.2021 (обновлено: 16:38 19.11.2021)
СМИ: в крови пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой нашли алкоголь
СМИ: в крови певицы Хлебниковой, госпитализированной после пожара, выявили следы алкоголя