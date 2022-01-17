https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768213010.html
Вдова Градского отказалась комментировать информацию о похищении денег
Вдова Градского отказалась комментировать информацию о похищении денег - РИА Новости, 17.01.2022
Вдова Градского отказалась комментировать информацию о похищении денег
Вдова умершего в ноябре композитора и музыканта Александра Градского Марина Коташенко не стала комментировать РИА Новости информацию о похищении у нее 100... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:17
2022-01-17T14:17
2022-01-17T14:17
шоубиз
происшествия
украина
московская область (подмосковье)
александр градский
"голос"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вдова умершего в ноябре композитора и музыканта Александра Градского Марина Коташенко не стала комментировать РИА Новости информацию о похищении у нее 100 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что в Подмосковье напали на вдову Александра Градского и отобрали у нее сумму около 100 миллионов рублей. По информации полиции, грабители спровоцировали ДТП, сели в ее автомобиль и потребовали доехать до ее дома. Там у Коташенко отобрали крупную сумму денег. Как ранее сообщал РИА Новости источник, Коташенко после грабежа сама подвезла грабителей до трассы М-3 Украина в Подмосковье, откуда они и уехали.Получить комментарий о происшествии у Коташенко не удалось — вдова повесила трубку, как только корреспондент РИА Новости представился.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768204470.html
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происшествия, украина, московская область (подмосковье), александр градский, "голос", россия
Вдова Градского отказалась комментировать информацию о похищении денег
Вдова Градского отказалась комментировать информацию о похищении ста миллионов рублей