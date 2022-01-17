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Прилучный вместе с Муцениеце и детьми отправился на отдых

Прилучный вместе с Муцениеце и детьми отправился на отдых - РИА Новости, 17.01.2022

Прилучный вместе с Муцениеце и детьми отправился на отдых

Павел Прилучный в Instagram выложил фотографию с Агатой Муцениеце и детьми перед входом в парк развлечений Legoland в Дубаи. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:58

2022-01-17T13:58

2022-01-17T13:58

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павел прилучный

агата муцениеце

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Павел Прилучный в Instagram выложил фотографию с Агатой Муцениеце и детьми перед входом в парк развлечений Legoland в Дубаи.Пользователи в комментариях пришли в восторг от воссоединения семьи: звезды со скандалом расторгли брак в июне 2020 года. После этого Прилучный начал встречаться с актрисой Мирославой Карпович. Экс-супруги воспитывают двоих детей – Тимофея и Мию.Агата в своем аккаунте не стала показывать бывшего возлюбленного, но поделилась кадрами катания на карусели, отметив, что во время дождя в парке развлечений практически нет людей.На одной из фотографий Муцениеце рассказала об эмоциях от прожитого дня.Перед этим экс-супруги воссоединились на дне рождения сына. Тимофею исполнилось девять лет.

https://ria.ru/20210824/mutsenietse-1746985676.html

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шоу-бизнес, знаменитости, павел прилучный, агата муцениеце