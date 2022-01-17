Прилучный вместе с Муцениеце и детьми отправился на отдых
Прилучный вместе с Муцениеце и детьми отправился на отдых в Дубаи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Павел Прилучный в Instagram выложил фотографию с Агатой Муцениеце и детьми перед входом в парк развлечений Legoland в Дубаи.
"Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" – написал актер.
Пользователи в комментариях пришли в восторг от воссоединения семьи: звезды со скандалом расторгли брак в июне 2020 года. После этого Прилучный начал встречаться с актрисой Мирославой Карпович. Экс-супруги воспитывают двоих детей – Тимофея и Мию.
"До слез было приятно увидеть это фото", "Мы будем очень рады, если вы сошлись", "Ребята, не подведите", – написали пользователи в комментариях.
Агата в своем аккаунте не стала показывать бывшего возлюбленного, но поделилась кадрами катания на карусели, отметив, что во время дождя в парке развлечений практически нет людей.
На одной из фотографий Муцениеце рассказала об эмоциях от прожитого дня.
"Прекрасный день в Дубаи", – написала актриса.
Перед этим экс-супруги воссоединились на дне рождения сына. Тимофею исполнилось девять лет.
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