Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту
Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту Шереметьево
© AP Photo / InterpressБалерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге
© AP Photo / Interpress
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей сообщили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после отдыха на Мальдивах.
"Вот, почти пять утра, без двадцати четыре, едем на ужин. <…> У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на твоем (Волочковой – ред.) балете с детьми", – рассказали возлюбленные в социальных сетях.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полицию пришлось вызвать на рейс в аэропорт Шереметьево из-за отказа Анастасии надеть маску в самолете.
"Волочкова в прилетевшем самолете отказалась надевать маску и выполнять требования представителей авиакомпании, для урегулирования конфликта пришлось вызвать сотрудников полиции", — сказал собеседник агентства.
Это не первый отказ танцовщицы от соблюдения мер коронавирусных ограничений. В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
3 августа 2020, 17:14Распространение коронавирусаВолочкова получила еще один штраф за нарушение карантина
Балерина и ее спутник познакомились на съемках программы "Давай поженимся", а после отправились на совместный отдых.
В одном из недавних выпусков шоу пару себе также присмотрела Анна Семенович. Она остановила свой выбор на мужчине по имени Юрий, у которого свой бизнес.
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