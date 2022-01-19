https://ria.ru/20220119/volochkova-1768494763.html

Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту

Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту - РИА Новости, 19.01.2022

Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту

Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей сообщили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после отдыха на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:35

2022-01-19T10:35

2022-01-19T10:35

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анастасия волочкова

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей сообщили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после отдыха на Мальдивах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полицию пришлось вызвать на рейс в аэропорт Шереметьево из-за отказа Анастасии надеть маску в самолете.Это не первый отказ танцовщицы от соблюдения мер коронавирусных ограничений. В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Балерина и ее спутник познакомились на съемках программы "Давай поженимся", а после отправились на совместный отдых.В одном из недавних выпусков шоу пару себе также присмотрела Анна Семенович. Она остановила свой выбор на мужчине по имени Юрий, у которого свой бизнес.

https://ria.ru/20200803/1575317608.html

https://ria.ru/20220114/semenovich-1767905664.html

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знаменитости, анастасия волочкова, анна семенович, шоу-бизнес