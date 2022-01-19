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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768494763.html
Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту
Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту - РИА Новости, 19.01.2022
Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту
Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей сообщили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после отдыха на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:35
2022-01-19T10:35
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
анна семенович
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей сообщили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после отдыха на Мальдивах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полицию пришлось вызвать на рейс в аэропорт Шереметьево из-за отказа Анастасии надеть маску в самолете.Это не первый отказ танцовщицы от соблюдения мер коронавирусных ограничений. В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Балерина и ее спутник познакомились на съемках программы "Давай поженимся", а после отправились на совместный отдых.В одном из недавних выпусков шоу пару себе также присмотрела Анна Семенович. Она остановила свой выбор на мужчине по имени Юрий, у которого свой бизнес.
https://ria.ru/20200803/1575317608.html
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знаменитости, анастасия волочкова, анна семенович, шоу-бизнес
10:35 19.01.2022
 
Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту

Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту Шереметьево

© AP Photo / InterpressБалерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге
Балерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Interpress
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей сообщили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после отдыха на Мальдивах.
"Вот, почти пять утра, без двадцати четыре, едем на ужин. <…> У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на твоем (Волочковой – ред.) балете с детьми", – рассказали возлюбленные в социальных сетях.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полицию пришлось вызвать на рейс в аэропорт Шереметьево из-за отказа Анастасии надеть маску в самолете.
"Волочкова в прилетевшем самолете отказалась надевать маску и выполнять требования представителей авиакомпании, для урегулирования конфликта пришлось вызвать сотрудников полиции", — сказал собеседник агентства.
Это не первый отказ танцовщицы от соблюдения мер коронавирусных ограничений. В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
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Волочкова получила еще один штраф за нарушение карантина
Балерина и ее спутник познакомились на съемках программы "Давай поженимся", а после отправились на совместный отдых.
В одном из недавних выпусков шоу пару себе также присмотрела Анна Семенович. Она остановила свой выбор на мужчине по имени Юрий, у которого свой бизнес.
Кадр из передачи Давай поженимся!
14 января, 18:30Шоубиз
Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия ВолочковаАнна СеменовичШоу-бизнес
 
 
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