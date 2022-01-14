Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"
Семенович выбрала себе мужчину по имени Юрий в программе "Давай поженимся"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анна Семенович выбрала себе пару в программе "Давай поженимся". 41-летняя артистка призналась, что у нее нет времени на знакомства.
"Дело в том, что нет времени знакомиться. Я все время нахожусь в работе. Работы так много, что иногда вообще не понимаешь, в каком ты городе или какой сейчас день недели. Попадаются мужчины хорошие, но как-то вот не складывается", – сказала певица.
Она добавила, что не готова сидеть дома, поскольку в ней много энергии. По словам артистки, ей нужен муж, который будет согласен на то, что она много трудится. При этом артистка хотела бы родить ребенка и даже на всякий случай уже заморозила яйцеклетки.
Из трех претендентов Анна остановила свой выбор на первом женихе – Юрии. Он сказал, что Семенович – девушка его мечты. Они ранее пересекались на одном музыкальном вечере, где артистка пела. По словам Юрия, звезда ему "даже подмигнула".
Роза Сябитова раскрыла, что у Юрия своя квартира в Москве, машина "определенного класса" и свой бизнес.
"Очень неплохой мужчина, с юмором, плотненький, как я люблю, и круто, что он твердо стоит на ногах", – заключила Семенович.
Ранее пару на "Давай поженимся" себе присмотрела Анастасия Волочкова. После съемок она с возлюбленным отправилась на совместный отдых на Мальдивы.
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