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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220114/semenovich-1767905664.html
Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"
Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся" - РИА Новости, 14.01.2022
Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"
Анна Семенович выбрала себе пару в программе "Давай поженимся". 41-летняя артистка призналась, что у нее нет времени на знакомства. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:30
2022-01-14T18:30
шоубиз
шоу-бизнес
анна семенович
роза сябитова
знаменитости
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анна Семенович выбрала себе пару в программе "Давай поженимся". 41-летняя артистка призналась, что у нее нет времени на знакомства.Она добавила, что не готова сидеть дома, поскольку в ней много энергии. По словам артистки, ей нужен муж, который будет согласен на то, что она много трудится. При этом артистка хотела бы родить ребенка и даже на всякий случай уже заморозила яйцеклетки.Из трех претендентов Анна остановила свой выбор на первом женихе – Юрии. Он сказал, что Семенович – девушка его мечты. Они ранее пересекались на одном музыкальном вечере, где артистка пела. По словам Юрия, звезда ему "даже подмигнула".Роза Сябитова раскрыла, что у Юрия своя квартира в Москве, машина "определенного класса" и свой бизнес.Ранее пару на "Давай поженимся" себе присмотрела Анастасия Волочкова. После съемок она с возлюбленным отправилась на совместный отдых на Мальдивы.
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шоу-бизнес, анна семенович, роза сябитова, знаменитости
18:30 14.01.2022
 
Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"

Семенович выбрала себе мужчину по имени Юрий в программе "Давай поженимся"

© Давай поженимся!/YoutubeКадр из передачи "Давай поженимся!"
Кадр из передачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анна Семенович выбрала себе пару в программе "Давай поженимся". 41-летняя артистка призналась, что у нее нет времени на знакомства.

"Дело в том, что нет времени знакомиться. Я все время нахожусь в работе. Работы так много, что иногда вообще не понимаешь, в каком ты городе или какой сейчас день недели. Попадаются мужчины хорошие, но как-то вот не складывается", – сказала певица.

Она добавила, что не готова сидеть дома, поскольку в ней много энергии. По словам артистки, ей нужен муж, который будет согласен на то, что она много трудится. При этом артистка хотела бы родить ребенка и даже на всякий случай уже заморозила яйцеклетки.
Из трех претендентов Анна остановила свой выбор на первом женихе – Юрии. Он сказал, что Семенович – девушка его мечты. Они ранее пересекались на одном музыкальном вечере, где артистка пела. По словам Юрия, звезда ему "даже подмигнула".
Роза Сябитова раскрыла, что у Юрия своя квартира в Москве, машина "определенного класса" и свой бизнес.

"Очень неплохой мужчина, с юмором, плотненький, как я люблю, и круто, что он твердо стоит на ногах", – заключила Семенович.

Ранее пару на "Давай поженимся" себе присмотрела Анастасия Волочкова. После съемок она с возлюбленным отправилась на совместный отдых на Мальдивы.
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ШоубизШоу-бизнесАнна СеменовичРоза СябитоваЗнаменитости
 
 
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