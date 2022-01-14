https://ria.ru/20220114/semenovich-1767905664.html

Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"

Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся" - РИА Новости, 14.01.2022

Семенович выбрала себе мужчину на "Давай поженимся"

Анна Семенович выбрала себе пару в программе "Давай поженимся". 41-летняя артистка призналась, что у нее нет времени на знакомства. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:30

2022-01-14T18:30

2022-01-14T18:30

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анна Семенович выбрала себе пару в программе "Давай поженимся". 41-летняя артистка призналась, что у нее нет времени на знакомства.Она добавила, что не готова сидеть дома, поскольку в ней много энергии. По словам артистки, ей нужен муж, который будет согласен на то, что она много трудится. При этом артистка хотела бы родить ребенка и даже на всякий случай уже заморозила яйцеклетки.Из трех претендентов Анна остановила свой выбор на первом женихе – Юрии. Он сказал, что Семенович – девушка его мечты. Они ранее пересекались на одном музыкальном вечере, где артистка пела. По словам Юрия, звезда ему "даже подмигнула".Роза Сябитова раскрыла, что у Юрия своя квартира в Москве, машина "определенного класса" и свой бизнес.Ранее пару на "Давай поженимся" себе присмотрела Анастасия Волочкова. После съемок она с возлюбленным отправилась на совместный отдых на Мальдивы.

https://ria.ru/20211215/kurbanov-1763852174.html

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шоу-бизнес, анна семенович, роза сябитова, знаменитости