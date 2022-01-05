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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766614027.html
Анастасия Волочкова рассказала, где и с кем проводит новогодние каникулы
Анастасия Волочкова рассказала, где и с кем проводит новогодние каникулы - РИА Новости, 05.01.2022
Анастасия Волочкова рассказала, где и с кем проводит новогодние каникулы
Балерина Анастасия Волочкова выкладывает в Instagram фотографии с участником шоу "Давай поженимся". РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:06
2022-01-05T11:06
шоубиз
мальдивы
анастасия волочкова
шура (александр медведев)
новости - туризм
стиль жизни
юлия михалкова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова выкладывает в Instagram фотографии с участником шоу "Давай поженимся".На Первом канале в новогоднем выпуске программы женихом был 44-летний Сергей, владелец банного комплекса. Произвести впечатление на невесту Елену ему должны были помочь певец Шура, телеведущая Юлия Михалкова и Анастасия Волочкова. Герой всю программу флиртовал с балериной. В первый день нового года Анастасия выложила в соцсеть фото с мужчиной, сообщив, что влюблена. Его лицо было закрыто.Теперь балерина возлюбленного скрывать перестала и позирует вместе с ним на пляже Мальдивских островов. "Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем", — написала она.
https://ria.ru/20220104/znamenitosti-1766552145.html
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мальдивы, анастасия волочкова, шура (александр медведев), новости - туризм, стиль жизни, юлия михалкова
11:06 05.01.2022
 
Анастасия Волочкова рассказала, где и с кем проводит новогодние каникулы

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с героем программы "Давай поженимся!"

© Фото : Instagram-аккаунт @volochkova_artФото из инстаграма Анастасии Волочковой на Мальдивах
Фото из инстаграма Анастасии Волочковой на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : Instagram-аккаунт @volochkova_art
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова выкладывает в Instagram фотографии с участником шоу "Давай поженимся".
На Первом канале в новогоднем выпуске программы женихом был 44-летний Сергей, владелец банного комплекса. Произвести впечатление на невесту Елену ему должны были помочь певец Шура, телеведущая Юлия Михалкова и Анастасия Волочкова. Герой всю программу флиртовал с балериной.
В первый день нового года Анастасия выложила в соцсеть фото с мужчиной, сообщив, что влюблена. Его лицо было закрыто.
Теперь балерина возлюбленного скрывать перестала и позирует вместе с ним на пляже Мальдивских островов. "Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем", — написала она.
Певица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 16:52Шоубиз
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники
 
ШоубизМальдивыАнастасия ВолочковаШура (Александр Медведев)Новости - ТуризмСтиль жизниЮлия Михалкова
 
 
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