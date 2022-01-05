https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766614027.html

Анастасия Волочкова рассказала, где и с кем проводит новогодние каникулы

Анастасия Волочкова рассказала, где и с кем проводит новогодние каникулы - РИА Новости, 05.01.2022

Анастасия Волочкова рассказала, где и с кем проводит новогодние каникулы

Балерина Анастасия Волочкова выкладывает в Instagram фотографии с участником шоу "Давай поженимся". РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:06

2022-01-05T11:06

2022-01-05T11:06

шоубиз

мальдивы

анастасия волочкова

шура (александр медведев)

новости - туризм

стиль жизни

юлия михалкова

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова выкладывает в Instagram фотографии с участником шоу "Давай поженимся".На Первом канале в новогоднем выпуске программы женихом был 44-летний Сергей, владелец банного комплекса. Произвести впечатление на невесту Елену ему должны были помочь певец Шура, телеведущая Юлия Михалкова и Анастасия Волочкова. Герой всю программу флиртовал с балериной. В первый день нового года Анастасия выложила в соцсеть фото с мужчиной, сообщив, что влюблена. Его лицо было закрыто.Теперь балерина возлюбленного скрывать перестала и позирует вместе с ним на пляже Мальдивских островов. "Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем", — написала она.

https://ria.ru/20220104/znamenitosti-1766552145.html

мальдивы

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мальдивы, анастасия волочкова, шура (александр медведев), новости - туризм, стиль жизни, юлия михалкова