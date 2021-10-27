Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211027/semenovich-1756432698.html
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году - РИА Новости, 27.10.2021
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году
Анна Семенович в интервью порталу "7 дней" рассказала о планах родить в следующем году. Несколько месяцев назад 41-летняя певица заморозила свои яйцеклетки. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:49
2021-10-27T10:49
шоубиз
анна семенович
дети
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729286421_0:119:2968:1789_1920x0_80_0_0_a185060d41ea8076cde1abe21caeebf8.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Анна Семенович в интервью порталу "7 дней" рассказала о планах родить в следующем году. Несколько месяцев назад 41-летняя певица заморозила свои яйцеклетки.Она отметила, что возраст не должен быть препятствием для мечты. В Голливуде, по словам артистки, многие рожают после 40 лет.Ранее звезда пожаловалась на высокие цены для российских туристов за границей.
https://ria.ru/20211025/arzamasova-1756130228.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729286421_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_efa3fe37ec802dce73a5f8d243ae63d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна семенович, дети, знаменитости
10:49 27.10.2021
 
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году

Семенович поделилась планами родить в следующем году после новости о заморозке яйцеклеток

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и певица Анна Семенович
Актриса и певица Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Анна Семенович в интервью порталу "7 дней" рассказала о планах родить в следующем году. Несколько месяцев назад 41-летняя певица заморозила свои яйцеклетки.

"Это было первым шагом к моей мечте – стать мамой. Думаю, это произойдет в следующем году. Я хочу выносить ребенка сама, но если не получится, могу прибегнуть к услугам суррогатной мамы", – заявила звезда.

Она отметила, что возраст не должен быть препятствием для мечты. В Голливуде, по словам артистки, многие рожают после 40 лет.

"Я не буду придумывать имя дочке или сыну заранее. Когда увижу своего ребенка, сразу пойму, какое имя моему малышу или малышке подойдет", – заключила Семенович.

Ранее звезда пожаловалась на высокие цены для российских туристов за границей.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 14:21Шоубиз
Арзамасова показала укачивающего малыша Авербуха
 
ШоубизАнна СеменовичДетиЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
12:34В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
Лента новостейМолния
Путин проведет переговоры с президентом ФинляндииВ Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцевПутин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска