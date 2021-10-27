https://ria.ru/20211027/semenovich-1756432698.html

"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году

"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году - РИА Новости, 27.10.2021

"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году

Анна Семенович в интервью порталу "7 дней" рассказала о планах родить в следующем году. Несколько месяцев назад 41-летняя певица заморозила свои яйцеклетки. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:49

2021-10-27T10:49

2021-10-27T10:49

шоубиз

анна семенович

дети

знаменитости

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Анна Семенович в интервью порталу "7 дней" рассказала о планах родить в следующем году. Несколько месяцев назад 41-летняя певица заморозила свои яйцеклетки.Она отметила, что возраст не должен быть препятствием для мечты. В Голливуде, по словам артистки, многие рожают после 40 лет.Ранее звезда пожаловалась на высокие цены для российских туристов за границей.

https://ria.ru/20211025/arzamasova-1756130228.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна семенович, дети, знаменитости