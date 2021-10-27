https://ria.ru/20211027/semenovich-1756432698.html
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году - РИА Новости, 27.10.2021
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году
Анна Семенович в интервью порталу "7 дней" рассказала о планах родить в следующем году. Несколько месяцев назад 41-летняя певица заморозила свои яйцеклетки. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:49
2021-10-27T10:49
2021-10-27T10:49
шоубиз
анна семенович
дети
знаменитости
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Анна Семенович в интервью порталу "7 дней" рассказала о планах родить в следующем году. Несколько месяцев назад 41-летняя певица заморозила свои яйцеклетки.Она отметила, что возраст не должен быть препятствием для мечты. В Голливуде, по словам артистки, многие рожают после 40 лет.Ранее звезда пожаловалась на высокие цены для российских туристов за границей.
https://ria.ru/20211025/arzamasova-1756130228.html
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анна семенович, дети, знаменитости
"Хочу выносить сама": Семенович поделилась планами родить в следующем году
Семенович поделилась планами родить в следующем году после новости о заморозке яйцеклеток