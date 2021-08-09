https://ria.ru/20210809/otpusk-1745026098.html

Семенович и Бледанс пожаловались на высокие цены на летний отпуск

Семенович и Бледанс пожаловались на высокие цены на летний отпуск - РИА Новости, 09.08.2021

Семенович и Бледанс пожаловались на высокие цены на летний отпуск

Анна Семенович пожаловалась на высокие цены на заграничных курортах, сообщает портал Teleprogramma.pro. Свой летний отпуск певица и телеведущая в 2021-м году... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:46

2021-08-09T12:46

2021-08-09T12:46

шоубиз

греция

анна семенович

эвелина бледанс

керчь

россия

мирослава карпович

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Анна Семенович пожаловалась на высокие цены на заграничных курортах, сообщает портал Teleprogramma.pro. Свой летний отпуск певица и телеведущая в 2021-м году провела в Греции. Звезда отметила, что высокие цены для российских туристов объясняются резко выросшим курсом евро."Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там все в евро, а у нас 100 евро – это почти девять тысяч рублей", – пожаловалась Семенович. Певица отметила, что это цена ужина в местной таверне, а в дорогом ресторане, соответственно, и цена будет выше.Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отметила, что цены высокие и на российских курортах, в частности, в Крыму и в Сочи. В прошлом году Бледанс также отдыхала в России, поэтому смогла сравнить цены. "Сейчас конечно другие цены. Не могу сказать, насколько выросли, но выросли", – отметила актриса.В этом году многие отечественные звезды шоу-бизнеса проводили свой отпуск в Крыму. Так, например, Алена Свиридова все лето провела на даче в Керчи, а актер Павел Прилучный вместе с актрисой Мирославой Карпович наслаждался черноморским солнцем с борта специально арендованной яхты. Однако часть артистов и певцов выбрали традиционный заграничный отдых.

https://ria.ru/20210325/semenovich-1602663621.html

греция

керчь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, анна семенович, эвелина бледанс, керчь, россия, мирослава карпович