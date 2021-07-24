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Шоубиз
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Звездный отпуск: где и с кем отдыхают российские селебрити
Звездный отпуск: где и с кем отдыхают российские селебрити - РИА Новости, 24.07.2021
Звездный отпуск: где и с кем отдыхают российские селебрити
Лето в самом разгаре, и звезды российской сцены отправились на заслуженный отдых. Какие места выбрали артисты для своих отпусков — в подборке РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:04
2021-07-24T16:04
регина тодоренко
новости - туризм
надежда бабкина
сша
отдых
шоубиз
юсиф эйвазов
крит (остров)
андрей малахов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лето в самом разгаре, и звезды российской сцены отправились на заслуженный отдых. Какие места выбрали артисты для своих отпусков — в подборке РИА Новости.Король и дива отправились в ГрециюФилипп Киркоров уехал в Грецию. Поп-король на этот раз на отдыхе был не один, а с оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем — тенором Юсифом Эйвазовым. Народные артисты щедро делятся фотографиями из солнечной страны.В Греции отдыхали и Влад Топалов с Региной Тодоренко. Звездная пара прямо с Крита общалась со своими поклонниками и отвечала на их вопросы. В частности, из их постов и прямых эфиров с отдыха фанаты узнали, что певец и телеведущая хотели бы иметь еще троих детей. Пока пара воспитывает только сына Майкла.Швейцарский воздух для вдохновенияВедущий самого скандального ток-шоу на ТВ Андрей Малахов улетел в Швейцарию. Он отдыхал в Badrutt's Palace Hotel на берегу озера и делился фотографиями с отдыха.Американские горки покорителя ЕвровиденияСергей Лазарев улетел в США, в солнечную Флориду, а точнее в Майами. Отдыхал поп-исполнитель не один, а в компании друзей, среди которых Александр Малиновский. Мужчины уже не первый раз отдыхают вместе. До этого друзья были в Мексике и Сочи.Компания активно провела время в парке развлечений и испытала разные виды американских горок. Лазарев постил фотографии на фоне океана, не стесняясь появляться в одних только плавках.Лучший отдых — домаНадежда Бабкина отправилась в Крым. Народная артистка делится фотографиями с отпуска и не устает хвалить красоты полуострова. Певица набирается сил перед большим событием — ее ансамблю "Русская песня" в 2021 году исполняется 45 лет.
сша
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регина тодоренко, новости - туризм, надежда бабкина, сша, отдых, юсиф эйвазов, крит (остров), андрей малахов, сергей лазарев, анна нетребко, флорида
16:04 24.07.2021
 

Звездный отпуск: где и с кем отдыхают российские селебрити

© Фото : @fkirkorov/InstagramФото из инстаграма Филиппа Киркорова
Фото из инстаграма Филиппа Киркорова - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : @fkirkorov/Instagram
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лето в самом разгаре, и звезды российской сцены отправились на заслуженный отдых. Какие места выбрали артисты для своих отпусков — в подборке РИА Новости.

Король и дива отправились в Грецию

Филипп Киркоров уехал в Грецию. Поп-король на этот раз на отдыхе был не один, а с оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем — тенором Юсифом Эйвазовым. Народные артисты щедро делятся фотографиями из солнечной страны.
В Греции отдыхали и Влад Топалов с Региной Тодоренко. Звездная пара прямо с Крита общалась со своими поклонниками и отвечала на их вопросы. В частности, из их постов и прямых эфиров с отдыха фанаты узнали, что певец и телеведущая хотели бы иметь еще троих детей. Пока пара воспитывает только сына Майкла.

Швейцарский воздух для вдохновения

Ведущий самого скандального ток-шоу на ТВ Андрей Малахов улетел в Швейцарию. Он отдыхал в Badrutt's Palace Hotel на берегу озера и делился фотографиями с отдыха.

Американские горки покорителя Евровидения

Сергей Лазарев улетел в США, в солнечную Флориду, а точнее в Майами. Отдыхал поп-исполнитель не один, а в компании друзей, среди которых Александр Малиновский. Мужчины уже не первый раз отдыхают вместе. До этого друзья были в Мексике и Сочи.
Компания активно провела время в парке развлечений и испытала разные виды американских горок.
Лазарев постил фотографии на фоне океана, не стесняясь появляться в одних только плавках.

Лучший отдых — дома

Надежда Бабкина отправилась в Крым. Народная артистка делится фотографиями с отпуска и не устает хвалить красоты полуострова. Певица набирается сил перед большим событием — ее ансамблю "Русская песня" в 2021 году исполняется 45 лет.
 
ШоубизРегина ТодоренкоНовости - ТуризмНадежда БабкинаСШАОтдыхЮсиф ЭйвазовКрит (остров)Андрей МалаховСергей ЛазаревАнна НетребкоФлорида
 
 
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