https://ria.ru/20220119/gradskiy-1768477149.html

"Противно!" Сестра Градского раскрыла правду об ограблении вдовы артиста

"Противно!" Сестра Градского заявила, что его брак был недействителен - РИА Новости, 19.01.2022

"Противно!" Сестра Градского раскрыла правду об ограблении вдовы артиста

Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила в эфире телеканала "Россия 1" его двоюродная сестра Наталья... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:28

2022-01-19T04:28

2022-01-19T04:29

шоубиз

происшествия

апрелевка

московская область (подмосковье)

александр градский

марина коташенко

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила в эфире телеканала "Россия 1" его двоюродная сестра Наталья Градская.Родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой".Женщина считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.О том, что у жены Градского, умершего в конце ноября, украли сто миллионов рублей, стало известно вечером 16 января. Как рассказали в полиции, это произошло в Наро-Фоминском городском округе: грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль Коташенко и потребовали доехать до ее дома, а там забрали крупную сумму денег. После этого женщина довезла их до станции Апрелевка, там преступники пересели в белый Mercedes и скрылись.Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Как пишут СМИ, ограбление могли совершить по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги.Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти. Вдова инцидент с ограблением комментировать не стала.

https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html

https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768142888.html

апрелевка

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происшествия, апрелевка, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко