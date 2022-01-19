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Шоубиз
https://ria.ru/20220119/gradskiy-1768477149.html
"Противно!" Сестра Градского раскрыла правду об ограблении вдовы артиста
"Противно!" Сестра Градского заявила, что его брак был недействителен - РИА Новости, 19.01.2022
"Противно!" Сестра Градского раскрыла правду об ограблении вдовы артиста
Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила в эфире телеканала "Россия 1" его двоюродная сестра Наталья... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T04:28
2022-01-19T04:29
шоубиз
происшествия
апрелевка
московская область (подмосковье)
александр градский
марина коташенко
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила в эфире телеканала "Россия 1" его двоюродная сестра Наталья Градская.Родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой".Женщина считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.О том, что у жены Градского, умершего в конце ноября, украли сто миллионов рублей, стало известно вечером 16 января. Как рассказали в полиции, это произошло в Наро-Фоминском городском округе: грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль Коташенко и потребовали доехать до ее дома, а там забрали крупную сумму денег. После этого женщина довезла их до станции Апрелевка, там преступники пересели в белый Mercedes и скрылись.Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Как пишут СМИ, ограбление могли совершить по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги.Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти. Вдова инцидент с ограблением комментировать не стала.
https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html
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происшествия, апрелевка, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко
04:28 19.01.2022 (обновлено: 04:29 19.01.2022)
 
"Противно!" Сестра Градского заявила, что его брак был недействителен

Двоюродная сестра Градского: брак покойного певца с Мариной Коташенко был недействителен

© РИА Новости / Илья ПиталевМарина Коташенко
Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Марина Коташенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила в эфире телеканала "Россия 1" его двоюродная сестра Наталья Градская.
Родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой".
"Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на Вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. ред.) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!" — высказалась Градская.
Женщина считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.

"На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. <…> Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!" — заключила она.

О том, что у жены Градского, умершего в конце ноября, украли сто миллионов рублей, стало известно вечером 16 января. Как рассказали в полиции, это произошло в Наро-Фоминском городском округе: грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль Коташенко и потребовали доехать до ее дома, а там забрали крупную сумму денег. После этого женщина довезла их до станции Апрелевка, там преступники пересели в белый Mercedes и скрылись.
Супруга народного артиста России, певца Александра Градского Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 04:20
Друг Градского заявил, что знает организатора ограбления вдовы певца
Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Как пишут СМИ, ограбление могли совершить по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти. Вдова инцидент с ограблением комментировать не стала.
Ограбление - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 06:07Шоубиз
Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
 
ШоубизПроисшествияАпрелевкаМосковская область (Подмосковье)Александр ГрадскийМарина Коташенко
 
 
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