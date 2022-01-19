"Противно!" Сестра Градского раскрыла правду об ограблении вдовы артиста

04:28 19.01.2022 (обновлено: 04:29 19.01.2022)
"Противно!" Сестра Градского заявила, что его брак был недействителен
Двоюродная сестра Градского: брак покойного певца с Мариной Коташенко был недействителен
Марина Коташенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила в эфире телеканала "Россия 1" его двоюродная сестра Наталья Градская.
Родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой".
"Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на Вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. ред.) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!" — высказалась Градская.
Женщина считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.
"На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. <…> Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!" — заключила она.
О том, что у жены Градского, умершего в конце ноября, украли сто миллионов рублей, стало известно вечером 16 января. Как рассказали в полиции, это произошло в Наро-Фоминском городском округе: грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль Коташенко и потребовали доехать до ее дома, а там забрали крупную сумму денег. После этого женщина довезла их до станции Апрелевка, там преступники пересели в белый Mercedes и скрылись.
Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Как пишут СМИ, ограбление могли совершить по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти. Вдова инцидент с ограблением комментировать не стала.