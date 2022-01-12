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Совет Россия — НАТО

Совет Россия — НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Совет Россия — НАТО

Совет Россия — НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме Римской декларацией "Отношения Россия-НАТО: новое... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:23

2022-01-12T00:23

2022-01-12T00:23

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Совет Россия — НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме Римской декларацией "Отношения Россия-НАТО: новое качество". Он пришел на смену Совместному постоянному совету (СПС) — форуму для консультаций и сотрудничества, созданному в соответствии с Основополагающим актом Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года, который остается официальной основой отношений Россия — НАТО.СРН призван служить главной структурой и форумом для продвижения вперед взаимоотношений между Россией и Организацией Североатлантического договора. На заседаниях Совета Россия и государства-члены НАТО встречаются на равных в формате "29", вместо двустороннего формата "НАТО+1", существовавшего при СПС.Согласно Римской декларации, Россия и государства-члены НАТО работают в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес в рамках СРН. Совет Россия — НАТО является механизмом для проведения консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, выработки совместных решений и действий по целому ряду вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе.Согласно Декларации, члены СРН, действуя в национальном качестве и в соответствии со своими коллективными обязательствами, принимают совместные решения и несут коллективную ответственность, индивидуально и совместно, за их выполнение.Работа в рамках Совета Россия — НАТО была сосредоточена на всех тех направлениях Основополагающего акта, которые представляли собой взаимный интерес: борьба с терроризмом, антикризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия, противоракетная оборона театра военных действий, тыловое обеспечение, военное сотрудничество, военная реформа и гражданские чрезвычайные ситуации.В программу деятельности Совета Россия — НАТО, по взаимному согласию его членов, могли быть включены новые направления.До 2014 года заседания СРН на уровне послов и военных представителей проводились под председательством Генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц; дважды в год – на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов; и, по мере возможности, – на уровне глав государств и правительств.Не реже двух раз в месяц проходили заседания Подготовительного комитета. Комитет готовил вопросы для последующего обсуждения на уровне послов и наблюдал за деятельностью всех экспертов под эгидой СРН.Совет Россия — НАТО учредил более 25 рабочих групп и комитетов для развития сотрудничества в ключевых областях.За годы работы Совета Россия — НАТО был накоплен позитив в сотрудничестве по противодействию общим рискам и угрозам — терроризму, пиратству, природным и техногенным катастрофам, Афганистану. Вместе с тем сохраняются серьезные расхождения по фундаментальным вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности наших стран. В частности — планы США и НАТО по созданию в Европе системы ПРО, продолжение процесса расширения НАТО.Дважды работа Совета Россия — НАТО приостанавливалась — в 2008 и 2014 годах.В сентябре 2008 года НАТО в одностороннем порядке приостановил работу совета после того, как Россия не позволила Грузии провести военную операцию против Южной Осетии. Весной 2009 года полноформатное сотрудничество НАТО с Россией было восстановлено. В марте 2014 года отношения НАТО с Россией обострились на фоне присоединения Крыма к России. 5 марта 2014 года генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО решила пересмотреть все отношения с Россией, при этом встречи на уровне Совета Россия — НАТО продолжатся.1 апреля 2014 года альянс приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией. Контакты Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов и выше было решено сохранитьВ 2016 году после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, повестка дня которых включала в себя кризис на Украине, вопросы безопасности в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности НАТО вдоль западных рубежей России. В 2017 году заседания совета на уровне послов проводилось трижды: 30 марта, 13 июля и 26 октября. Основными темами встреч были: ситуация на Украине и вокруг нее, безопасность в Афганистане и в регионе, прозрачность при организации военных учений. Много внимания уделялось также вопросам снижения рисков военных инцидентов в условиях активизации военной активности с обеих сторон. Обсуждалась, в том числе, безопасность полетов над Балтикой.В 2018 году заседания Совета Россия — НАТО проводились дважды: 31 мая и 31 октября. В октябре встреча прошла на фоне заявленного Вашингтоном намерения выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В центре внимания также были ситуация на Украине, Афганистан, гибридные вызовы, вопросы транспарентности в военной сфере и снижения рисков, военные учения вооруженных сил альянса и России.В 2019 году заседание Совета Россия — НАТО прошло 25 января и 5 июля. Основной темой дискуссии стал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. (В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года). С июля 2019 года заседания Совета Россия — НАТО не проводились. Представители альянса неоднократно предлагали его созвать, на что Москва неизменно отвечала, что такая встреча будет иметь смысл только, если в НАТО заранее подтвердят, что готовы рассматривать российские озабоченности и предложения в сфере обеспечения безопасности. 7 декабря 2021 года лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около двух часов.Наибольшее внимание они уделили ситуации вокруг Украины. Как отметил Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. Путин добавил, что США беспокоят российские батальоны на российской территории, за тысячи километров от Штатов, а Кремль — реальные угрозы.По словам Путина, красные линии для России — это дальнейшее продвижение альянса на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Он заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, что этого не произойдет. 8 декабря Байден сообщил о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на его восточном фланге. 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.На встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид, состоявшейся 15 декабря в Москве, Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что готовы незамедлительно начать переговоры по проектам.Сергей Рябков заявлял, что, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО предложил созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Москва и Вашингтон 9-10 января 2022 года в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, андерс фог расмуссен, джо байден, сергей рябков, нато, совет россия-нато, россия