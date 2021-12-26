https://ria.ru/20211226/zasedanie-1765564104.html
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января - РИА Новости, 26.12.2021
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
В Североатлантическом альянсе уже предложили Москве дату двусторонней встречи, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного блока. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T19:46
2021-12-26T19:46
2021-12-26T20:30
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БРЮССЕЛЬ, 26 дек — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе уже предложили Москве дату двусторонней встречи, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного блока.Он напомнил позицию НАТО о том, что "любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО".Как подтверждала официальный представитель МИД Мария Захарова, в Москве получили предложение по созыву Совета и рассматривают его в практическом плане. Дипломат подчеркнула, что Москва готова к прямому диалогу по гарантиям безопасности.В середине декабря МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития взаимодействия и координации. Он способствовал сотрудничеству Москвы со странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась.
https://radiosputnik.ria.ru/20211226/prognoz-1765558884.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, москва, сергей рябков, нато, совет россия-нато, мария захарова, россия
19:46 26.12.2021 (обновлено: 20:30 26.12.2021)
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Генсек альянса Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января