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В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 11.01.2022
В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
РФ едет на заседание Совета Россия- НАТО с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный глубокий разговор, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T09:01
2022-01-11T09:18
в мире
москва
россия
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. РФ едет на заседание Совета Россия- НАТО с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный глубокий разговор, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течении многих лет "заматывались" странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России "миролюбивому" характеру НАТО и его деятельности", - сказал он журналистам."Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины", - добавил он.
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в мире, москва, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:01 11.01.2022 (обновлено: 09:18 11.01.2022)
 
В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО

Замглавы МИД Грушко: Москва едет на Совет Россия — НАТО с надеждой на серьезный разговор

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. РФ едет на заседание Совета Россия- НАТО с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный глубокий разговор, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течении многих лет "заматывались" странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России "миролюбивому" характеру НАТО и его деятельности", - сказал он журналистам.
"Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины", - добавил он.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреМоскваРоссияАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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