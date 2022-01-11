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В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО

В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 11.01.2022

В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО

РФ едет на заседание Совета Россия- НАТО с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный глубокий разговор, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:01

2022-01-11T09:01

2022-01-11T09:18

в мире

москва

россия

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. РФ едет на заседание Совета Россия- НАТО с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный глубокий разговор, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течении многих лет "заматывались" странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России "миролюбивому" характеру НАТО и его деятельности", - сказал он журналистам."Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины", - добавил он.

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в мире, москва, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)