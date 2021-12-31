Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2021 году события из сферы шоу-бизнеса оказывались в топе новостной повестки России. Наиболее громкими и обсуждаемыми становились пять больших тем. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.
Не быть тебе на Евровидении от России: скандал с Манижей
В Международный женский день страна выбрала своего участника для Евровидения. Ею стала Манижа с песней "Русская женщина". Однако сразу после национального финала произошел настоящий взрыв хейта. Общественность и органы власти возмутились: почему таджичка поет о русских женщинах и представляет страну на европейском конкурсе.
Например, редакция издания "Ветеранские вести" посчитала сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие и попросили СК проверить номер певицы.
Также первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с критикой певицы Манижи.
"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", — отметила Драпеко.
Кроме того, в РПЦ заявили, чо для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство.
1 апреля, 03:08РелигияВ РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
Самое громкое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходил отбор исполнителя.
"Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", — заявила она.
В ответ Первый канал пояснил, что песню от России выбирали онлайн, а за процессом голосования следила компания Ernst & Young, что соответствует правилам международного конкурса.
СК также не нашел ничего противозаконного в песне Манижи и ее сценическом образе. В итоге певица выступила на Евровидении.
Российскую исполнительницу тепло встретили в Европе, а ее песня стала очень узнаваемой в разной странах. Например, сразу после отбора клип набрал больше 4,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, став вторым по популярности.
В итоге Манижа заняла девятое место на конкурсе. Позже она призналась, что после выступления в финале начала рыдать. Кроме того, она оценила и свои затраты – поездка на форум ей обошлась в почти 11 миллионов рублей.
"Гей-свадьба" на красной дорожке: штраф для "МУЗ-ТВ"
В начале июня прошла традиционная премия "МУЗ-ТВ". Но красная дорожка концерта стала куда более интересной, чем само вручение тарелок.
В центре внимания не только зрителей, но и надзорных органов оказалось появление Филиппа Киркорова и рэпера Dava.
© Фото : Starostin IlyaБлогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
© Фото : Starostin Ilya
Блогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
Но не все оценили шутку певцов. Самую громкую критику на перфоманс обрушила уже экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.
После этого продюсер прекратила свои деловые связи с подопечной и ушла в кино, а король эстрады и экс-солистка группы "ВИА ГРА" помирились.
Но Роскомнадзор продолжал свою проверку, в итоге которой дело о гей-пропаганде передали в суд. Телеканал оштрафовали на миллион рублей.
Санкции на СМИ наложили перед юбилеем – 25-летием. При этом празднование не отметили, и прямо на нем Киркоров впервые высказался о штрафе.
"Красные дорожки всегда были для шоу. Это было просто шоу. Провожали нас именно по одежке, любим за суть. Все это это фантик. Конфетка настоящая перед вами", — заявил Киркоров.
К слову, Dava провел часть юбилейного концерта, а сразу после премии канал сделал его своим ведущим.
Кома МакSим: чудесное исцеление
16 июня стало известно, что МакSим госпитализировали с пневмонией после сольного концерта в Казани. По данным представителей певицы, все тесты на коронавирус были отрицательными. Однако, как констатировали врачи после, у исполнительницы был именно он.
МакSим ввели в искусственную кому, а утешительных прогнозов никто не давал. В конце июня певицу подключили к аппарату ЭКМО.
В медикаментозной коме исполнительница провела около месяца, однако периодически врачи выводили ее из сна. Специалисты утверждали, что организму певицы нужен был покой, чтобы справляться с интенсивной терапией против коронавируса.
В начале августа ее окончательно вывели из комы, а девятого августа перевели в обычную палату.
11 августа, 14:48ШоубизМакSим опубликовала первое фото после выхода из комы
Позже артистка рассказывала, что не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали.
Лечащий врач певицы, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал, что специалисты стремились сохранить ей голосовые связки. Кроме того, когда МакSим очнулась, он не понимала, где находится.
"Она открыла глаза, мы спросили у нее: "Слышишь, видишь?" Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае", – отметил врач.
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В своем первом большом интервью после комы певица рассказала, что насчитала на себе около девяти шрамов.
"У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах. Потом же меняли аппарат на ЭКМО. Всего девять шрамов я на себе насчитала. Ничего не поделаешь", – улыбнулась певица.
Сказка с печальным концом: свадьба Прохора Шаляпина
Эпатажного артиста Прохора Шаляпина снова начали обсуждать в 2021 году, когда он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но брак продлился около месяца. Татьяна прямо на своей свадьбе заразилась коронавирусом и вскоре умерла от его последствий.
В очередном ток-шоу Прохор честно признался, что его, конечно, привлекали деньги Татьяны, ведь он "мальчик, который в жизни ничего особо не видел". При этом артист сказал, что они были скорее друзьями, чем супругами. Выяснилось, что и свадьба была "на спор". Дэвис решила, что должна выйти замуж быстрее, чем ее подруга, и предложила Шаляпину зарегистрировать брак.
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За короткое время отношений Татьяна купила Прохору, помимо одежды, аксессуаров и путешествий, четыре квартиры в Москве. И певец, по его словам, не собирается их возвращать родителям умершей жены, потому что это не наследство, а подарок.
Правда, при этом он отметил, что не будет претендовать на другое имущество супруги в качестве наследника первой очереди, потому что считает это нечестным.
Рэперы на проверке: СК заинтересовался деятельностью хип-хоп-исполнителей
В конце года сразу несколько рэперов неожиданно стали объектами доследственных проверок СК. Первым стал Моргенштерн.
"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, — в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", — заявил глава СКР Александр Бастрыкин на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".
После этого рэпер отменил московский концерт и уехал из России вместе с женой Диларой. По данным некоторых СМИ, он отправился на поезде в Минск, а затем — в ОАЭ. Пока никаких подробностей в этом деле нет, проверка продолжается.
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Кроме того, Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC. В одном из постов блогер Дмитрий Якушев усмотрел в их треках пропаганду экстремизма и реабилитацию нацизма, указал на некую "группу патриотов" и попросил СК обратить внимание на рэперов.
Позже блогер опроверг собственное заявление и назвал пост шуткой. Но Следственный комитет проверку отзывать не планирует. Впереди — анализ текстов двух рэперов.
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