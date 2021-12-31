https://ria.ru/20211231/shoubiznes-1765190960.html

Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов

Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов - РИА Новости, 31.12.2021

Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов

В 2021 году события из сферы шоу-бизнеса оказывались в топе новостной повестки России. Наиболее громкими и обсуждаемыми становились пять больших тем. Подробнее... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:38

2021-12-31T10:38

2021-12-31T10:38

шоубиз

филипп киркоров

елена драпеко

валентина матвиенко

manizha (манижа сангин)

европа

москва

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735796999_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9e7a070671f257293f3d4154b96a8b9f.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2021 году события из сферы шоу-бизнеса оказывались в топе новостной повестки России. Наиболее громкими и обсуждаемыми становились пять больших тем. Подробнее об этом – в материале РИА Новости. Не быть тебе на Евровидении от России: скандал с МанижейВ Международный женский день страна выбрала своего участника для Евровидения. Ею стала Манижа с песней "Русская женщина". Однако сразу после национального финала произошел настоящий взрыв хейта. Общественность и органы власти возмутились: почему таджичка поет о русских женщинах и представляет страну на европейском конкурсе.Например, редакция издания "Ветеранские вести" посчитала сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие и попросили СК проверить номер певицы.Также первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с критикой певицы Манижи. Кроме того, в РПЦ заявили, чо для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство.Самое громкое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходил отбор исполнителя.В ответ Первый канал пояснил, что песню от России выбирали онлайн, а за процессом голосования следила компания Ernst & Young, что соответствует правилам международного конкурса. СК также не нашел ничего противозаконного в песне Манижи и ее сценическом образе. В итоге певица выступила на Евровидении. Российскую исполнительницу тепло встретили в Европе, а ее песня стала очень узнаваемой в разной странах. Например, сразу после отбора клип набрал больше 4,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, став вторым по популярности. В итоге Манижа заняла девятое место на конкурсе. Позже она призналась, что после выступления в финале начала рыдать. Кроме того, она оценила и свои затраты – поездка на форум ей обошлась в почти 11 миллионов рублей. "Гей-свадьба" на красной дорожке: штраф для "МУЗ-ТВ"В начале июня прошла традиционная премия "МУЗ-ТВ". Но красная дорожка концерта стала куда более интересной, чем само вручение тарелок. В центре внимания не только зрителей, но и надзорных органов оказалось появление Филиппа Киркорова и рэпера Dava. Но не все оценили шутку певцов. Самую громкую критику на перфоманс обрушила уже экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.После этого продюсер прекратила свои деловые связи с подопечной и ушла в кино, а король эстрады и экс-солистка группы "ВИА ГРА" помирились. Но Роскомнадзор продолжал свою проверку, в итоге которой дело о гей-пропаганде передали в суд. Телеканал оштрафовали на миллион рублей. Санкции на СМИ наложили перед юбилеем – 25-летием. При этом празднование не отметили, и прямо на нем Киркоров впервые высказался о штрафе. К слову, Dava провел часть юбилейного концерта, а сразу после премии канал сделал его своим ведущим. Кома МакSим: чудесное исцеление16 июня стало известно, что МакSим госпитализировали с пневмонией после сольного концерта в Казани. По данным представителей певицы, все тесты на коронавирус были отрицательными. Однако, как констатировали врачи после, у исполнительницы был именно он. МакSим ввели в искусственную кому, а утешительных прогнозов никто не давал. В конце июня певицу подключили к аппарату ЭКМО.В медикаментозной коме исполнительница провела около месяца, однако периодически врачи выводили ее из сна. Специалисты утверждали, что организму певицы нужен был покой, чтобы справляться с интенсивной терапией против коронавируса. В начале августа ее окончательно вывели из комы, а девятого августа перевели в обычную палату. Позже артистка рассказывала, что не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали. Лечащий врач певицы, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал, что специалисты стремились сохранить ей голосовые связки. Кроме того, когда МакSим очнулась, он не понимала, где находится. В своем первом большом интервью после комы певица рассказала, что насчитала на себе около девяти шрамов. Сказка с печальным концом: свадьба Прохора ШаляпинаЭпатажного артиста Прохора Шаляпина снова начали обсуждать в 2021 году, когда он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но брак продлился около месяца. Татьяна прямо на своей свадьбе заразилась коронавирусом и вскоре умерла от его последствий.В очередном ток-шоу Прохор честно признался, что его, конечно, привлекали деньги Татьяны, ведь он "мальчик, который в жизни ничего особо не видел". При этом артист сказал, что они были скорее друзьями, чем супругами. Выяснилось, что и свадьба была "на спор". Дэвис решила, что должна выйти замуж быстрее, чем ее подруга, и предложила Шаляпину зарегистрировать брак.За короткое время отношений Татьяна купила Прохору, помимо одежды, аксессуаров и путешествий, четыре квартиры в Москве. И певец, по его словам, не собирается их возвращать родителям умершей жены, потому что это не наследство, а подарок.Правда, при этом он отметил, что не будет претендовать на другое имущество супруги в качестве наследника первой очереди, потому что считает это нечестным.Рэперы на проверке: СК заинтересовался деятельностью хип-хоп-исполнителейВ конце года сразу несколько рэперов неожиданно стали объектами доследственных проверок СК. Первым стал Моргенштерн. После этого рэпер отменил московский концерт и уехал из России вместе с женой Диларой. По данным некоторых СМИ, он отправился на поезде в Минск, а затем — в ОАЭ. Пока никаких подробностей в этом деле нет, проверка продолжается. Кроме того, Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC. В одном из постов блогер Дмитрий Якушев усмотрел в их треках пропаганду экстремизма и реабилитацию нацизма, указал на некую "группу патриотов" и попросил СК обратить внимание на рэперов.Позже блогер опроверг собственное заявление и назвал пост шуткой. Но Следственный комитет проверку отзывать не планирует. Впереди — анализ текстов двух рэперов.

https://ria.ru/20210401/manizha-1603723758.html

https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html

https://ria.ru/20210708/manizha-1739967642.html

https://ria.ru/20210608/prodyuser-1736219832.html

https://ria.ru/20210605/muztv-1735777847.html

https://ria.ru/20210627/maksim-1738799837.html

https://ria.ru/20210811/maksim-1745339705.html

https://ria.ru/20210901/maksim-1748202126.html

https://ria.ru/20211230/maksim-1766138428.html

https://ria.ru/20211126/shalyapin-1760764312.html

https://ria.ru/20210603/sud-1735447448.html

https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филипп киркоров, елена драпеко, валентина матвиенко, manizha (манижа сангин), европа, москва, госдума рф, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), светлана лобода, муз-тв (телеканал), россия, прохор шаляпин