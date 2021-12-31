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Шоубиз
https://ria.ru/20211231/shoubiznes-1765190960.html
Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов
Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов - РИА Новости, 31.12.2021
Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов
В 2021 году события из сферы шоу-бизнеса оказывались в топе новостной повестки России. Наиболее громкими и обсуждаемыми становились пять больших тем. Подробнее... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:38
2021-12-31T10:38
шоубиз
филипп киркоров
елена драпеко
валентина матвиенко
manizha (манижа сангин)
европа
москва
госдума рф
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2021 году события из сферы шоу-бизнеса оказывались в топе новостной повестки России. Наиболее громкими и обсуждаемыми становились пять больших тем. Подробнее об этом – в материале РИА Новости. Не быть тебе на Евровидении от России: скандал с МанижейВ Международный женский день страна выбрала своего участника для Евровидения. Ею стала Манижа с песней "Русская женщина". Однако сразу после национального финала произошел настоящий взрыв хейта. Общественность и органы власти возмутились: почему таджичка поет о русских женщинах и представляет страну на европейском конкурсе.Например, редакция издания "Ветеранские вести" посчитала сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие и попросили СК проверить номер певицы.Также первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с критикой певицы Манижи. Кроме того, в РПЦ заявили, чо для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство.Самое громкое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходил отбор исполнителя.В ответ Первый канал пояснил, что песню от России выбирали онлайн, а за процессом голосования следила компания Ernst &amp; Young, что соответствует правилам международного конкурса. СК также не нашел ничего противозаконного в песне Манижи и ее сценическом образе. В итоге певица выступила на Евровидении. Российскую исполнительницу тепло встретили в Европе, а ее песня стала очень узнаваемой в разной странах. Например, сразу после отбора клип набрал больше 4,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, став вторым по популярности. В итоге Манижа заняла девятое место на конкурсе. Позже она призналась, что после выступления в финале начала рыдать. Кроме того, она оценила и свои затраты – поездка на форум ей обошлась в почти 11 миллионов рублей. "Гей-свадьба" на красной дорожке: штраф для "МУЗ-ТВ"В начале июня прошла традиционная премия "МУЗ-ТВ". Но красная дорожка концерта стала куда более интересной, чем само вручение тарелок. В центре внимания не только зрителей, но и надзорных органов оказалось появление Филиппа Киркорова и рэпера Dava. Но не все оценили шутку певцов. Самую громкую критику на перфоманс обрушила уже экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.После этого продюсер прекратила свои деловые связи с подопечной и ушла в кино, а король эстрады и экс-солистка группы "ВИА ГРА" помирились. Но Роскомнадзор продолжал свою проверку, в итоге которой дело о гей-пропаганде передали в суд. Телеканал оштрафовали на миллион рублей. Санкции на СМИ наложили перед юбилеем – 25-летием. При этом празднование не отметили, и прямо на нем Киркоров впервые высказался о штрафе. К слову, Dava провел часть юбилейного концерта, а сразу после премии канал сделал его своим ведущим. Кома МакSим: чудесное исцеление16 июня стало известно, что МакSим госпитализировали с пневмонией после сольного концерта в Казани. По данным представителей певицы, все тесты на коронавирус были отрицательными. Однако, как констатировали врачи после, у исполнительницы был именно он. МакSим ввели в искусственную кому, а утешительных прогнозов никто не давал. В конце июня певицу подключили к аппарату ЭКМО.В медикаментозной коме исполнительница провела около месяца, однако периодически врачи выводили ее из сна. Специалисты утверждали, что организму певицы нужен был покой, чтобы справляться с интенсивной терапией против коронавируса. В начале августа ее окончательно вывели из комы, а девятого августа перевели в обычную палату. Позже артистка рассказывала, что не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали. Лечащий врач певицы, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал, что специалисты стремились сохранить ей голосовые связки. Кроме того, когда МакSим очнулась, он не понимала, где находится. В своем первом большом интервью после комы певица рассказала, что насчитала на себе около девяти шрамов. Сказка с печальным концом: свадьба Прохора ШаляпинаЭпатажного артиста Прохора Шаляпина снова начали обсуждать в 2021 году, когда он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но брак продлился около месяца. Татьяна прямо на своей свадьбе заразилась коронавирусом и вскоре умерла от его последствий.В очередном ток-шоу Прохор честно признался, что его, конечно, привлекали деньги Татьяны, ведь он "мальчик, который в жизни ничего особо не видел". При этом артист сказал, что они были скорее друзьями, чем супругами. Выяснилось, что и свадьба была "на спор". Дэвис решила, что должна выйти замуж быстрее, чем ее подруга, и предложила Шаляпину зарегистрировать брак.За короткое время отношений Татьяна купила Прохору, помимо одежды, аксессуаров и путешествий, четыре квартиры в Москве. И певец, по его словам, не собирается их возвращать родителям умершей жены, потому что это не наследство, а подарок.Правда, при этом он отметил, что не будет претендовать на другое имущество супруги в качестве наследника первой очереди, потому что считает это нечестным.Рэперы на проверке: СК заинтересовался деятельностью хип-хоп-исполнителейВ конце года сразу несколько рэперов неожиданно стали объектами доследственных проверок СК. Первым стал Моргенштерн. После этого рэпер отменил московский концерт и уехал из России вместе с женой Диларой. По данным некоторых СМИ, он отправился на поезде в Минск, а затем — в ОАЭ. Пока никаких подробностей в этом деле нет, проверка продолжается. Кроме того, Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC. В одном из постов блогер Дмитрий Якушев усмотрел в их треках пропаганду экстремизма и реабилитацию нацизма, указал на некую "группу патриотов" и попросил СК обратить внимание на рэперов.Позже блогер опроверг собственное заявление и назвал пост шуткой. Но Следственный комитет проверку отзывать не планирует. Впереди — анализ текстов двух рэперов.
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филипп киркоров, елена драпеко, валентина матвиенко, manizha (манижа сангин), европа, москва, госдума рф, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), светлана лобода, муз-тв (телеканал), россия, прохор шаляпин
10:38 31.12.2021
 

Новости шоубиза: хейт Манижи, скандал на "МУЗ-ТВ" и проверки рэперов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2021 году события из сферы шоу-бизнеса оказывались в топе новостной повестки России. Наиболее громкими и обсуждаемыми становились пять больших тем. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.

Не быть тебе на Евровидении от России: скандал с Манижей

В Международный женский день страна выбрала своего участника для Евровидения. Ею стала Манижа с песней "Русская женщина". Однако сразу после национального финала произошел настоящий взрыв хейта. Общественность и органы власти возмутились: почему таджичка поет о русских женщинах и представляет страну на европейском конкурсе.
Например, редакция издания "Ветеранские вести" посчитала сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие и попросили СК проверить номер певицы.
Также первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с критикой певицы Манижи.
"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", — отметила Драпеко.
Кроме того, в РПЦ заявили, чо для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство.
Кадр видео Manizha - Russian Woman
1 апреля, 03:08Религия
В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
Самое громкое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию, как проходил отбор исполнителя.
"Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", — заявила она.
В ответ Первый канал пояснил, что песню от России выбирали онлайн, а за процессом голосования следила компания Ernst & Young, что соответствует правилам международного конкурса.
СК также не нашел ничего противозаконного в песне Манижи и ее сценическом образе. В итоге певица выступила на Евровидении.
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00Шоубиз
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"
Российскую исполнительницу тепло встретили в Европе, а ее песня стала очень узнаваемой в разной странах. Например, сразу после отбора клип набрал больше 4,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, став вторым по популярности.
В итоге Манижа заняла девятое место на конкурсе. Позже она призналась, что после выступления в финале начала рыдать. Кроме того, она оценила и свои затраты – поездка на форум ей обошлась в почти 11 миллионов рублей.
Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 09:54Шоубиз
Манижа потратила на Евровидение около 11 миллионов рублей

"Гей-свадьба" на красной дорожке: штраф для "МУЗ-ТВ"

В начале июня прошла традиционная премия "МУЗ-ТВ". Но красная дорожка концерта стала куда более интересной, чем само вручение тарелок.
В центре внимания не только зрителей, но и надзорных органов оказалось появление Филиппа Киркорова и рэпера Dava.
© Фото : Starostin IlyaБлогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
Блогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Starostin Ilya
Блогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
Но не все оценили шутку певцов. Самую громкую критику на перфоманс обрушила уже экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.
После этого продюсер прекратила свои деловые связи с подопечной и ушла в кино, а король эстрады и экс-солистка группы "ВИА ГРА" помирились.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 22:32Шоубиз
Продюсер Лободы уволилась после скандала с Киркоровым
Но Роскомнадзор продолжал свою проверку, в итоге которой дело о гей-пропаганде передали в суд. Телеканал оштрафовали на миллион рублей.
Санкции на СМИ наложили перед юбилеем – 25-летием. При этом празднование не отметили, и прямо на нем Киркоров впервые высказался о штрафе.

"Красные дорожки всегда были для шоу. Это было просто шоу. Провожали нас именно по одежке, любим за суть. Все это это фантик. Конфетка настоящая перед вами", — заявил Киркоров.

К слову, Dava провел часть юбилейного концерта, а сразу после премии канал сделал его своим ведущим.
Певица Ольга Бузова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 15:16Шоубиз
Свободная Бузова и скандальный Моргенштерн: яркие моменты премии "Муз-ТВ"

Кома МакSим: чудесное исцеление

16 июня стало известно, что МакSим госпитализировали с пневмонией после сольного концерта в Казани. По данным представителей певицы, все тесты на коронавирус были отрицательными. Однако, как констатировали врачи после, у исполнительницы был именно он.
МакSим ввели в искусственную кому, а утешительных прогнозов никто не давал. В конце июня певицу подключили к аппарату ЭКМО.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 13:23Шоубиз
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО
В медикаментозной коме исполнительница провела около месяца, однако периодически врачи выводили ее из сна. Специалисты утверждали, что организму певицы нужен был покой, чтобы справляться с интенсивной терапией против коронавируса.
В начале августа ее окончательно вывели из комы, а девятого августа перевели в обычную палату.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 14:48Шоубиз
МакSим опубликовала первое фото после выхода из комы
Позже артистка рассказывала, что не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали.
Лечащий врач певицы, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал, что специалисты стремились сохранить ей голосовые связки. Кроме того, когда МакSим очнулась, он не понимала, где находится.
"Она открыла глаза, мы спросили у нее: "Слышишь, видишь?" Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае", – отметил врач.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 17:23Шоубиз
Певица МакSим пришла в школу к младшей дочери
В своем первом большом интервью после комы певица рассказала, что насчитала на себе около девяти шрамов.
"У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах. Потом же меняли аппарат на ЭКМО. Всего девять шрамов я на себе насчитала. Ничего не поделаешь", – улыбнулась певица.
Певица МакSим на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 11:54Шоубиз
МакSим до минимума сократила круг своего общения

Сказка с печальным концом: свадьба Прохора Шаляпина

Эпатажного артиста Прохора Шаляпина снова начали обсуждать в 2021 году, когда он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но брак продлился около месяца. Татьяна прямо на своей свадьбе заразилась коронавирусом и вскоре умерла от его последствий.
В очередном ток-шоу Прохор честно признался, что его, конечно, привлекали деньги Татьяны, ведь он "мальчик, который в жизни ничего особо не видел". При этом артист сказал, что они были скорее друзьями, чем супругами. Выяснилось, что и свадьба была "на спор". Дэвис решила, что должна выйти замуж быстрее, чем ее подруга, и предложила Шаляпину зарегистрировать брак.
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:43Шоубиз
Прохор Шаляпин: от фабриканта до шоумена
За короткое время отношений Татьяна купила Прохору, помимо одежды, аксессуаров и путешествий, четыре квартиры в Москве. И певец, по его словам, не собирается их возвращать родителям умершей жены, потому что это не наследство, а подарок.
Правда, при этом он отметил, что не будет претендовать на другое имущество супруги в качестве наследника первой очереди, потому что считает это нечестным.

Рэперы на проверке: СК заинтересовался деятельностью хип-хоп-исполнителей

В конце года сразу несколько рэперов неожиданно стали объектами доследственных проверок СК. Первым стал Моргенштерн.

"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, — в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", — заявил глава СКР Александр Бастрыкин на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

После этого рэпер отменил московский концерт и уехал из России вместе с женой Диларой. По данным некоторых СМИ, он отправился на поезде в Минск, а затем — в ОАЭ. Пока никаких подробностей в этом деле нет, проверка продолжается.
Моргенштерн в суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:10Шоубиз
Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей
Кроме того, Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC. В одном из постов блогер Дмитрий Якушев усмотрел в их треках пропаганду экстремизма и реабилитацию нацизма, указал на некую "группу патриотов" и попросил СК обратить внимание на рэперов.
Позже блогер опроверг собственное заявление и назвал пост шуткой. Но Следственный комитет проверку отзывать не планирует. Впереди — анализ текстов двух рэперов.
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 08:12Шоубиз
Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался
 
ШоубизФилипп КиркоровЕлена ДрапекоВалентина МатвиенкоManizha (Манижа Сангин)ЕвропаМоскваГосдума РФСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ЛободаМуз-ТВ (телеканал)РоссияПрохор Шаляпин
 
 
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