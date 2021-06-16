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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210616/maksim-1737180417.html
Певицу МакSим госпитализировали с воспалением легких
Певицу МакSим госпитализировали с воспалением легких - РИА Новости, 16.06.2021
Певицу МакSим госпитализировали с воспалением легких
МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) госпитализировали с пневмонией. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:20
2021-06-16T11:20
алена водонаева
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) госпитализировали с пневмонией. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Первый раз МакSим сдала тест на коронавирус перед открытием своей школы искусств. Тогда у нее было никаких симптомов. По ее словам, она "решили подстраховаться". 11 июня певица прошла второе обследование, так как у нее появились признаки простуды. Результат исследования был отрицательным, поэтому МакSим решила выйти на сцену и провести концерт. "Выступала я на сцене уже с температурой 39", — признается артистка.13 июня она сдала еще один тест на Ковид, и он тоже оказался отрицательным. Однако ее самочувствие начало ухудшаться. МакSим вызвала врача, и ее госпитализировали. "Скорейшего выздоровления, солнышко", "Здоровье — самое главное. Береги себя и выздоравливай", "Легкого лечения, выздоравливайте скорее!" — поддержали артистку пользователи. МакSим стала известной в 2006 году, когда вышел ее альбом "Трудный возраст". В марте 2009 она родила дочь Александру от звукорежиссера Алексея Луговцова. В октябре 2014 певица стала мамой во второй раз. У нее появилась дочь Мария. Отец девочки — бизнесмен Антон Петров. На днях была госпитализирована ведущая Алена Водонаева. Ей стало плохо в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. Во время отдыха она потеряла сознание.11 июня в Сети появились сообщения, что звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова госпитализирована с вирусной пневмонией. Однако представитель актрисы заверил, что артистка не болеет коронавирусом.
https://ria.ru/20210604/prigozhin-1735492447.html
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алена водонаева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)

Певицу МакSим госпитализировали с воспалением легких

11:20 16.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) госпитализировали с пневмонией. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", — пишет артистка.

Первый раз МакSим сдала тест на коронавирус перед открытием своей школы искусств. Тогда у нее было никаких симптомов. По ее словам, она "решили подстраховаться".
11 июня певица прошла второе обследование, так как у нее появились признаки простуды. Результат исследования был отрицательным, поэтому МакSим решила выйти на сцену и провести концерт.
"Выступала я на сцене уже с температурой 39", — признается артистка.
13 июня она сдала еще один тест на Ковид, и он тоже оказался отрицательным. Однако ее самочувствие начало ухудшаться. МакSим вызвала врача, и ее госпитализировали.
"Скорейшего выздоровления, солнышко", "Здоровье — самое главное. Береги себя и выздоравливай", "Легкого лечения, выздоравливайте скорее!" — поддержали артистку пользователи.
МакSим стала известной в 2006 году, когда вышел ее альбом "Трудный возраст". В марте 2009 она родила дочь Александру от звукорежиссера Алексея Луговцова. В октябре 2014 певица стала мамой во второй раз. У нее появилась дочь Мария. Отец девочки — бизнесмен Антон Петров.
На днях была госпитализирована ведущая Алена Водонаева. Ей стало плохо в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. Во время отдыха она потеряла сознание.
11 июня в Сети появились сообщения, что звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова госпитализирована с вирусной пневмонией. Однако представитель актрисы заверил, что артистка не болеет коронавирусом.
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ШоубизАлена ВодонаеваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)
 
 
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