https://ria.ru/20210616/maksim-1737180417.html

Певицу МакSим госпитализировали с воспалением легких

Певицу МакSим госпитализировали с воспалением легких - РИА Новости, 16.06.2021

Певицу МакSим госпитализировали с воспалением легких

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) госпитализировали с пневмонией. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:20

2021-06-16T11:20

2021-06-16T11:20

алена водонаева

шоубиз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) госпитализировали с пневмонией. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Первый раз МакSим сдала тест на коронавирус перед открытием своей школы искусств. Тогда у нее было никаких симптомов. По ее словам, она "решили подстраховаться". 11 июня певица прошла второе обследование, так как у нее появились признаки простуды. Результат исследования был отрицательным, поэтому МакSим решила выйти на сцену и провести концерт. "Выступала я на сцене уже с температурой 39", — признается артистка.13 июня она сдала еще один тест на Ковид, и он тоже оказался отрицательным. Однако ее самочувствие начало ухудшаться. МакSим вызвала врача, и ее госпитализировали. "Скорейшего выздоровления, солнышко", "Здоровье — самое главное. Береги себя и выздоравливай", "Легкого лечения, выздоравливайте скорее!" — поддержали артистку пользователи. МакSим стала известной в 2006 году, когда вышел ее альбом "Трудный возраст". В марте 2009 она родила дочь Александру от звукорежиссера Алексея Луговцова. В октябре 2014 певица стала мамой во второй раз. У нее появилась дочь Мария. Отец девочки — бизнесмен Антон Петров. На днях была госпитализирована ведущая Алена Водонаева. Ей стало плохо в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. Во время отдыха она потеряла сознание.11 июня в Сети появились сообщения, что звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова госпитализирована с вирусной пневмонией. Однако представитель актрисы заверил, что артистка не болеет коронавирусом.

https://ria.ru/20210604/prigozhin-1735492447.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена водонаева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)