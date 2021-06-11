https://ria.ru/20210611/gospitalizatsiya-1736614105.html

Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией

Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 11.06.2021

Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией

Актрису, известную по главной роли в фильме "Зимняя вишня", Елена Сафонову госпитализировали. По информации СМИ, диагноз — вирусная пневмония. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:28

2021-06-11T13:28

2021-06-11T16:44

шоубиз

елена сафонова

коронавирус covid-19

новости культуры

шоу-бизнес

пусть говорят

дмитрий борисов

фильмы

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актрису, известную по главной роли в фильме "Зимняя вишня", Елена Сафонову госпитализировали. По информации СМИ, диагноз — вирусная пневмония.Результат теста на COVID-19 станет известен в ближайшее время, сказано на сайте "Пятого канала". Ранее сообщалось, что ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов заболел коронавирусом. Журналист сказал, что из симптомов у него наблюдается только температура.Заслуженная артистка России Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года. Она сыграла несколько десятков ролей в кино. Самые известные картины – "Зимняя вишня", "С чего начинается Родина", "Атлантида", "дневник доктора Зайцевой", "Женская собственность", "Принцесса на бобах" и "Москва никогда не спит".

https://ria.ru/20210610/shilov-1736414192.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена сафонова, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, пусть говорят, дмитрий борисов, фильмы