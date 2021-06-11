https://ria.ru/20210611/gospitalizatsiya-1736614105.html
Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией
Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 11.06.2021
Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией
Актрису, известную по главной роли в фильме "Зимняя вишня", Елена Сафонову госпитализировали. По информации СМИ, диагноз — вирусная пневмония. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:28
2021-06-11T13:28
2021-06-11T16:44
шоубиз
елена сафонова
коронавирус covid-19
новости культуры
шоу-бизнес
пусть говорят
дмитрий борисов
фильмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588479598_0:14:883:510_1920x0_80_0_0_4b0b0d3f3eeb6cbeab5c5ad2e045349c.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актрису, известную по главной роли в фильме "Зимняя вишня", Елена Сафонову госпитализировали. По информации СМИ, диагноз — вирусная пневмония.Результат теста на COVID-19 станет известен в ближайшее время, сказано на сайте "Пятого канала". Ранее сообщалось, что ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов заболел коронавирусом. Журналист сказал, что из симптомов у него наблюдается только температура.Заслуженная артистка России Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года. Она сыграла несколько десятков ролей в кино. Самые известные картины – "Зимняя вишня", "С чего начинается Родина", "Атлантида", "дневник доктора Зайцевой", "Женская собственность", "Принцесса на бобах" и "Москва никогда не спит".
https://ria.ru/20210610/shilov-1736414192.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588479598_118:0:851:550_1920x0_80_0_0_d22e15a6810f4efe792fad1f8e2a47ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена сафонова, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, пусть говорят, дмитрий борисов, фильмы