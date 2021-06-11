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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210611/gospitalizatsiya-1736614105.html
Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией
Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 11.06.2021
Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией
Актрису, известную по главной роли в фильме "Зимняя вишня", Елена Сафонову госпитализировали. По информации СМИ, диагноз — вирусная пневмония. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:28
2021-06-11T16:44
шоубиз
елена сафонова
коронавирус covid-19
новости культуры
шоу-бизнес
пусть говорят
дмитрий борисов
фильмы
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актрису, известную по главной роли в фильме "Зимняя вишня", Елена Сафонову госпитализировали. По информации СМИ, диагноз — вирусная пневмония.Результат теста на COVID-19 станет известен в ближайшее время, сказано на сайте "Пятого канала". Ранее сообщалось, что ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов заболел коронавирусом. Журналист сказал, что из симптомов у него наблюдается только температура.Заслуженная артистка России Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года. Она сыграла несколько десятков ролей в кино. Самые известные картины – "Зимняя вишня", "С чего начинается Родина", "Атлантида", "дневник доктора Зайцевой", "Женская собственность", "Принцесса на бобах" и "Москва никогда не спит".
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елена сафонова, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, пусть говорят, дмитрий борисов, фильмы

Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией

13:28 11.06.2021 (обновлено: 16:44 11.06.2021)
 
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня
© Ленфильм (1985)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актрису, известную по главной роли в фильме "Зимняя вишня", Елена Сафонову госпитализировали. По информации СМИ, диагноз — вирусная пневмония.
Результат теста на COVID-19 станет известен в ближайшее время, сказано на сайте "Пятого канала".
Ранее сообщалось, что ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов заболел коронавирусом. Журналист сказал, что из симптомов у него наблюдается только температура.
Заслуженная артистка России Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года. Она сыграла несколько десятков ролей в кино. Самые известные картины – "Зимняя вишня", "С чего начинается Родина", "Атлантида", "дневник доктора Зайцевой", "Женская собственность", "Принцесса на бобах" и "Москва никогда не спит".
Художник Александр Шилов - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 10:51Культура
Художник Шилов опроверг информацию о госпитализации из-за COVID-19
 
ШоубизЕлена СафоноваКоронавирус COVID-19Новости культурыШоу-бизнесПусть говорятДмитрий Борисовфильмы
 
 
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