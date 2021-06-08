Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов заболел COVID-19

"Не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Коронация наследника престола состоялась. ... Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Хроника — вымысел "достоверного источника". Больница — правда: заехал ради КТ. Лёгкие чистые, всё в порядке, небольшой след от короны еле заметен", - написал телеведущий в своем Instagram.