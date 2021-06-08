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Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов заболел COVID-19
Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов заболел COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов заболел COVID-19
Ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов сообщил, что заболел коронавирусом, из симптомов у него наблюдается только температура. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:57
2021-06-08T12:57
2021-06-08T12:57
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
пусть говорят
дмитрий борисов
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов сообщил, что заболел коронавирусом, из симптомов у него наблюдается только температура.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, пусть говорят, дмитрий борисов, здоровье - общество