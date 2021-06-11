https://ria.ru/20210611/gospitalizatsiya-1736627764.html
Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы
Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы - РИА Новости, 11.06.2021
Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы
Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова не болеет коронавирусом, она сделала прививку, сообщила РИА Новости представитель актрисы, комментируя сообщения о ее... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:31
2021-06-11T14:31
2021-06-11T16:40
шоубиз
коронавирус covid-19
россия
новости культуры
шоу-бизнес
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736617325_0:442:2855:2048_1920x0_80_0_0_48e8af8d267c89ac6138ba329852359a.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова не болеет коронавирусом, она сделала прививку, сообщила РИА Новости представитель актрисы, комментируя сообщения о ее госпитализации.Ранее в СМИ появилась информация, что Елена Сафонова, звезда фильма "Зимняя вишня", якобы госпитализирована в одну из московских больниц с вирусной пневмонией."Нет ковида у Елены Всеволодовны Сафоновой, она вакцинирована "Спутником V", - ответила собеседница агентства на вопрос о госпитализации.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736617325_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_78c9a500f0869f7fe7932decba2d33ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, новости культуры, шоу-бизнес, кино
Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы
14:31 11.06.2021 (обновлено: 16:40 11.06.2021)
Представитель Елены Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова не болеет коронавирусом, она сделала прививку, сообщила РИА Новости представитель актрисы, комментируя сообщения о ее госпитализации.
Ранее в СМИ появилась информация, что Елена Сафонова, звезда фильма "Зимняя вишня", якобы госпитализирована в одну из московских больниц с вирусной пневмонией.
"Нет ковида у Елены Всеволодовны Сафоновой, она вакцинирована "Спутником V", - ответила собеседница агентства на вопрос о госпитализации.