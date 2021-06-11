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Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы

Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы - РИА Новости, 11.06.2021

Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова не болеет коронавирусом, она сделала прививку, сообщила РИА Новости представитель актрисы, комментируя сообщения о ее... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:31

2021-06-11T14:31

2021-06-11T16:40

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова не болеет коронавирусом, она сделала прививку, сообщила РИА Новости представитель актрисы, комментируя сообщения о ее госпитализации.Ранее в СМИ появилась информация, что Елена Сафонова, звезда фильма "Зимняя вишня", якобы госпитализирована в одну из московских больниц с вирусной пневмонией."Нет ковида у Елены Всеволодовны Сафоновой, она вакцинирована "Спутником V", - ответила собеседница агентства на вопрос о госпитализации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, россия, новости культуры, шоу-бизнес, кино