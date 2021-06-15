Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210615/vodonaeva-1737006795.html
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока - РИА Новости, 15.06.2021
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в Instagram о своей внеплановой госпитализации. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T01:09
2021-06-15T06:17
шоубиз
алена водонаева
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_2d3ecb4fcf7489afb02be303630a9689.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в Instagram о своей внеплановой госпитализации.По словам телеведущей, ей стало плохо в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. во время отдыха в отеле она упала в обморок. "Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", - написала она.К приезду сотрудников "скорой" телеведущей стало легче, медики предположили, что у нее просто упало давление, и ввели ей физраствор. Однако после приезда в Москву в тот же день Водонаевой снова стало плохо, ей вновь вызвали "скорую" и назначили обследование. В итоге медики поставили ей диагноз "транзиторная ишемическая атака". По ее словам, сейчас она находится в стационаре "хорошей больницы" под присмотром профессионалов.В конце апреля Водонаеву экстренно госпитализировали с аналогичными симптомами, она оказалась в реанимации. По словам телеведущей, тогда она перенесла микроинсульт.
https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729295357.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85e507c8ad3468709974f54a589c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алена водонаева, москва, санкт-петербург
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока
01:09 15.06.2021 (обновлено: 06:17 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Алена Водонаева
Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущую Водонаеву срочно госпитализировали в Москве после обморока

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в Instagram о своей внеплановой госпитализации.
По словам телеведущей, ей стало плохо в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. во время отдыха в отеле она упала в обморок. "Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", - написала она.
К приезду сотрудников "скорой" телеведущей стало легче, медики предположили, что у нее просто упало давление, и ввели ей физраствор. Однако после приезда в Москву в тот же день Водонаевой снова стало плохо, ей вновь вызвали "скорую" и назначили обследование.
В итоге медики поставили ей диагноз "транзиторная ишемическая атака". По ее словам, сейчас она находится в стационаре "хорошей больницы" под присмотром профессионалов.
В конце апреля Водонаеву экстренно госпитализировали с аналогичными симптомами, она оказалась в реанимации. По словам телеведущей, тогда она перенесла микроинсульт.
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 19:38Шоубиз
"Много стрессов": Водонаева рассказала о перенесенном микроинсульте
 
ШоубизАлена ВодонаеваМоскваСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Лента новостейМолния