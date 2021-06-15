https://ria.ru/20210615/vodonaeva-1737006795.html

Водонаеву срочно госпитализировали после обморока

Водонаеву срочно госпитализировали после обморока - РИА Новости, 15.06.2021

Водонаеву срочно госпитализировали после обморока

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в Instagram о своей внеплановой госпитализации. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:09

2021-06-15T01:09

2021-06-15T06:17

шоубиз

алена водонаева

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в Instagram о своей внеплановой госпитализации.По словам телеведущей, ей стало плохо в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. во время отдыха в отеле она упала в обморок. "Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", - написала она.К приезду сотрудников "скорой" телеведущей стало легче, медики предположили, что у нее просто упало давление, и ввели ей физраствор. Однако после приезда в Москву в тот же день Водонаевой снова стало плохо, ей вновь вызвали "скорую" и назначили обследование. В итоге медики поставили ей диагноз "транзиторная ишемическая атака". По ее словам, сейчас она находится в стационаре "хорошей больницы" под присмотром профессионалов.В конце апреля Водонаеву экстренно госпитализировали с аналогичными симптомами, она оказалась в реанимации. По словам телеведущей, тогда она перенесла микроинсульт.

https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729295357.html

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алена водонаева, москва, санкт-петербург