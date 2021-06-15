https://ria.ru/20210615/vodonaeva-1737006795.html
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока - РИА Новости, 15.06.2021
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в Instagram о своей внеплановой госпитализации. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T01:09
2021-06-15T01:09
2021-06-15T06:17
шоубиз
алена водонаева
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_2d3ecb4fcf7489afb02be303630a9689.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в Instagram о своей внеплановой госпитализации.По словам телеведущей, ей стало плохо в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. во время отдыха в отеле она упала в обморок. "Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", - написала она.К приезду сотрудников "скорой" телеведущей стало легче, медики предположили, что у нее просто упало давление, и ввели ей физраствор. Однако после приезда в Москву в тот же день Водонаевой снова стало плохо, ей вновь вызвали "скорую" и назначили обследование. В итоге медики поставили ей диагноз "транзиторная ишемическая атака". По ее словам, сейчас она находится в стационаре "хорошей больницы" под присмотром профессионалов.В конце апреля Водонаеву экстренно госпитализировали с аналогичными симптомами, она оказалась в реанимации. По словам телеведущей, тогда она перенесла микроинсульт.
https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729295357.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85e507c8ad3468709974f54a589c09d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена водонаева, москва, санкт-петербург
Водонаеву срочно госпитализировали после обморока
01:09 15.06.2021 (обновлено: 06:17 15.06.2021)
Телеведущую Водонаеву срочно госпитализировали в Москве после обморока