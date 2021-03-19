https://ria.ru/20210319/klip-1601988469.html
Клип Манижи стал вторым по популярности среди участников Евровидения-2021
Клип Манижи стал вторым по популярности среди участников Евровидения-2021
Клип певицы Манижи на песню Russian women, с которой она представит Россию на "Евровидении-2021", набрал больше 4,5 миллионов просмотров на официальном... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:40
2021-03-19T14:40
2021-03-19T14:44
шоу-бизнес
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
евровидение
филипп киркоров
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Клип певицы Манижи на песню Russian women, с которой она представит Россию на "Евровидении-2021", набрал больше 4,5 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, став вторым по популярности, свидетельствуют данные видеохостинга.Видео ее выступления было опубликовано на YouTube-канале "Евровидения" 10 марта. По просмотрам оно уступает лишь клипу группы Hurricane, которая представит Сербию с песней Loco Loco - с 5 марта его посмотрели свыше 4,7 миллиона раз.Более 1 миллиона просмотров набрал клип на песню Sugar представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, продюсером которой выступил Филипп Киркоров.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
https://ria.ru/20210318/manizha-1601791920.html
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шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, евровидение, филипп киркоров, роттердам