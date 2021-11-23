https://ria.ru/20211123/morgenshtern-1760400660.html
Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами
Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами - РИА Новости, 23.11.2021
Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами
Рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее составили протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через соцсети, заявил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:06
2021-11-23T18:06
2021-11-23T21:30
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоубиз
общество
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939805_0:256:1626:1170_1920x0_80_0_0_c6bc858ca0a203ad3870088c203610a7.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее составили протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через соцсети, заявил председатель СК Александр Бастрыкин."Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".Глава следственного ведомства призвал власти уделять внимание не только образованию молодежи, но и ее воспитанию.Минувшим летом Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино — 2" и "Family". При этом сам он заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о сильнодействующих веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотических средств рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Исполнитель обжаловал штраф, но Мосгорсуд не стал отменять решение нижестоящей инстанции.Позднее, уже осенью, тот же районный суд зарегистрировал протокол о пропаганде запрещенных веществ в отношении лейбла Rhymes Music. Претензии вновь касались песен Моргенштерна, а также Элджея.
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939805_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_a868285c6e06015ec4048abb3331e87c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), общество, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:06 23.11.2021 (обновлено: 21:30 23.11.2021)
Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами
Глава СК Бастрыкин: Моргенштерн, по сути, торгует наркотиками в социальных сетях