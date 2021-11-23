https://ria.ru/20211123/morgenshtern-1760400660.html

Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами

Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами - РИА Новости, 23.11.2021

Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами

Рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее составили протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через соцсети, заявил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:06

2021-11-23T18:06

2021-11-23T21:30

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шоубиз

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее составили протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через соцсети, заявил председатель СК Александр Бастрыкин."Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".Глава следственного ведомства призвал власти уделять внимание не только образованию молодежи, но и ее воспитанию.Минувшим летом Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино — 2" и "Family". При этом сам он заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о сильнодействующих веществах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение наркотических средств рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Исполнитель обжаловал штраф, но Мосгорсуд не стал отменять решение нижестоящей инстанции.Позднее, уже осенью, тот же районный суд зарегистрировал протокол о пропаганде запрещенных веществ в отношении лейбла Rhymes Music. Претензии вновь касались песен Моргенштерна, а также Элджея.

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), общество, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия