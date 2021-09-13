https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html

Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования

Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования - РИА Новости, 13.09.2021

Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования

Певица МакSим (Марина Абросимова) дала первое большое интервью Ксении Собчак после комы. Она показала многочисленные шрамы от медицинского оборудования. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:36

2021-09-13T12:36

2021-09-13T12:36

шоубиз

казань

ксения собчак

знаменитости

макsим (марина абросимова)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) дала первое большое интервью Ксении Собчак после комы. Она показала многочисленные шрамы от медицинского оборудования.Также у артистки стояли катетеры – в целом, было очень много проводов.Марина призналась, что совсем не помнит последний перед реанимацией концерт в Казани.Артистка находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на коронавирус девушки был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210901/maksim-1748180663.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, ксения собчак, знаменитости, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19