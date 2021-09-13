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Шоубиз
https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html
Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования
Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования - РИА Новости, 13.09.2021
Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования
Певица МакSим (Марина Абросимова) дала первое большое интервью Ксении Собчак после комы. Она показала многочисленные шрамы от медицинского оборудования. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:36
2021-09-13T12:36
шоубиз
казань
ксения собчак
знаменитости
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) дала первое большое интервью Ксении Собчак после комы. Она показала многочисленные шрамы от медицинского оборудования.Также у артистки стояли катетеры – в целом, было очень много проводов.Марина призналась, что совсем не помнит последний перед реанимацией концерт в Казани.Артистка находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на коронавирус девушки был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.
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казань, ксения собчак, знаменитости, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19
12:36 13.09.2021
 

Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования

© @Осторожно: Собчак/YouTubeПевица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы. Кадр видео
Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы. Кадр видео
© @Осторожно: Собчак/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) дала первое большое интервью Ксении Собчак после комы. Она показала многочисленные шрамы от медицинского оборудования.

"У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах. Потом же меняли аппарат на ЭКМО. Всего девять шрамов я на себе насчитала. Ничего не поделаешь", – улыбнулась певица.

Также у артистки стояли катетеры – в целом, было очень много проводов.
Марина призналась, что совсем не помнит последний перед реанимацией концерт в Казани.

"Я искренне не помню этого вообще – ни вылета, ни концерта, ничего ровно. Я была как машина. Этого события не было у меня. Я посмотрела кусочки выступления – пела я, конечно, не дай Бог никому", – заключила МакSим.

Артистка находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на коронавирус девушки был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.
Передача Жить здорово! выпуск от 01.09.2021
1 сентября, 15:42Шоубиз
Лечащий врач МакSим впервые рассказал о ее болезни
 
ШоубизКазаньКсения СобчакЗнаменитостиМакSим (Марина Абросимова)Коронавирус COVID-19
 
 
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