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Шоубиз
https://ria.ru/20210807/maksim-1744805709.html
Певица МакSим полностью пришла в себя
Певица МакSим полностью пришла в себя - РИА Новости, 07.08.2021
Певица МакSим полностью пришла в себя
Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке, сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:40
2021-08-07T16:00
общество
макsим (марина абросимова)
россия
коронавирус covid-19
шоубиз
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке, сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".Она находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на коронавирус девушки был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Третьего августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку."Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", — говорится в сообщении.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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общество, макsим (марина абросимова), россия, коронавирус covid-19
10:40 07.08.2021 (обновлено: 16:00 07.08.2021)
 
Певица МакSим полностью пришла в себя

В группе МакSим "ВКонтакте" сообщили, что певица полностью пришла в себя после искусственной комы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке, сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".
Она находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на коронавирус девушки был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Третьего августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.
"Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", — говорится в сообщении.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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